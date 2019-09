FICO en Visma financiële criminaliteit te lijf op West-Europese markt

Den Haag, 24-09-2019 - Visma Connect, de toonaangevende Nederlandse aanbieder van critical payment-diensten, en FICO zijn een samenwerkingsverband aangegaan om samen FICO’s best-in-class Anti-Financial Crime Solutions voor Know Your Customer (KYC), anti-money laundering (AML), en real-time sanctions screening aan banken, fintechs en PSD2 en betalings dienstverleners aan te bieden.



In dit nieuwe samenwerkingsverband zal Visma Connect haar klanten de FICO® Siron™ Anti-Financial Crime software als een SaaS-oplossing aanbieden, en de IT- en platformintegratie verzorgen. FICO’s Anti-Financial Crime Solutions zullen worden aangeboden als integraal onderdeel van de SaaS-portefeuille van Visma Connect' Critical Payments.



De samenwerking tussen beide bedrijven zal heel West-Europa beslaan, waarbij de focus in eerste instantie op Nederland en de Scandinavische landen zal liggen.



"Financiële dienstverleners krijgen te maken met steeds strengere wet- en regelgeving terwijl ze nu al meer dan 4% van hun totale inkomsten kwijt zijn aan compliance", aldus Jürgen Krieg, senior director for sales bij FICO. “Toezichthouders willen dat financiële dienstverleners nog meer doen om financiële criminaliteit en terrorismefinanciering te voorkomen, en ook de nieuwe fintechs en PSD2 dienstverleners worden er steeds meer toe aangezet om hun processen beter te bewaken. Daarnaast is met de komst van SEPA Instant Payments de huidige op batches gebaseerde sanction screening niet langer toereikend en moet er een upgrade plaatsvinden naar real-time screening, zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag. Dankzij onze samenwerking met Visma Connect kunnen we allerlei soorten payment providers helpen om met minder inspanningen en kosten aan deze eisen te voldoen.”



Marnix Harbers, Tribe Lead Payments bij Visma Connect: “De sector krijgt te maken met steeds strengere wettelijke eisen. Onze betaaldiensten en de FICO Anti-Financial Crime-diensten voldoen altijd aan die eisen, maar vereisen geen grote voorafgaande investeringen. Wij zorgen voor de integratie, het gebruik, en het onderhoud van de laatste softwaretechnologie en infrastructuur. Onze klanten kunnen zich zo op hun klanten en -belangrijker nog - op innovatie richten.”



Met meer dan 1.200 implementaties in meer dan 90 landen is FICO® Siron™ Anti-Financial Crime Solutions is de meest gebruikte KYC, AML, en Embargo software ter wereld.



Over FICO

(NYSE: FICO) zorgt voor besluitvorming die mensen en bedrijven wereldwijd laat floreren. Het bedrijf, dat in 1956 werd opgericht en gevestigd is in Silicon Valley, is een pionier in het verbeteren van operationele besluitvorming door gebruik te maken van voorspellende analyses en data science. FICO heeft meer dan 195 Amerikaanse en buitenlandse patenten op technologieën die winstgevendheid, klanttevredenheid, en de groei van bedrijven in de financiële dienstverlening, telecommunicatie, gezondheidszorg, detailhandel, en vele andere sectoren vergroten. FICO voorziet wereldwijd financiële instellingen van toonaangevende oplossingen om het witwassen van geld te ontdekken, de financiering van terrorisme te voorkomen, en klantenonderzoek te doen -- waarbij gebruik gemaakt wordt van dynamische profilering van klanten en het vinden van verborgen verbanden door de analyse van visuele verbanden.



Kijk voor meer informatie op https://www.fico.com



Over Visma Connect

Samenwerken is informatie delen en afspraken maken. Bij Visma Connect werken 175 hoogopgeleide professionals aan het mogelijk maken van veilige, betrouwbare en efficiënte informatie-uitwisseling tussen organisaties en mensen en aan het ontwikkelen en beheren van afsprakenstelsels. Visma Connect is sinds 2006 actief in de logistiek, de zorg, de overheid en betalingsverkeer. Visma Connect levert: betaaldiensten, informatieportalen en middleware. Onze experts zijn gespecialiseerd in Payments, Standard Business Reporting, Blockchain en Artificial Intelligence. Visma Connect werd in 2006 opgericht als EBPI en maakt sinds 2019 onderdeel uit van de Visma Groep.



Over Visma

Visma biedt software en diensten aan die de belangrijkste bedrijfsprocessen in de particuliere en publieke sector vereenvoudigen en digitaliseren. De Visma Groep is actief in heel Scandinavië, de Benelux, en Centraal- en Oost-Europa. Met meer dan 8.500 werknemers, meer dan 850.000 klanten, en een netto-omzet van € 1.288 miljoen is Visma een van de meest toonaangevende softwarebedrijven van Europa. Ga naar https://www.visma.com/