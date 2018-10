Kinderen aan de bak voor SOS Kinderdorp [RECHTENVRIJE VIDEO]

14.000 Nederlandse kinderen aan de bak voor kinderen in Kenia



AMSTERDAM | Tijdens de landelijke Aan de Bakdag vandaag zijn ruim 14.000 kinderen van bijna 700 Buitenschoolse Opvanglocaties (BSO’s) in heel Nederland cupcakes gaan bakken, versieren en verkopen voor leeftijdsgenootjes in Kenia. De totale opbrengst van de actie gaat naar het kinderdorp Meru in Kenia. Aan de Bakdag is een initiatief van kinderontwikkelingsorganisatie SOS Kinderdorpen samen met Dr. Oetker.



Creatief multitalent Jill Schirnhofer en onze ambassadeur Kim-Lian van der Meij hebben ook actief deelgenomen aan de bakdag.



Het gemonteerde videopersbericht is hier te vinden:



Bekijken/Embedden: https://youtu.be/RmnVy6ojerU



Het ruwe HD beeldmateriaal is eenvoudig van de volgende ftp-server te downloaden:



· Gebruik de link Videodistribution.anp.nl in uw FTP-programma, of ga naar ftp://videodistribution.anp.nl in uw browser



· Login: anpinopdracht



· Pass: anpinopdracht



* Op het aangeboden videomateriaal berust copyright van ANP Pers Support. Het videomateriaal mag gratis en rechtenvrij worden geplaatst, gemonteerd en uitgezonden voor redactionele doeleinden in de context van dit onderwerp, zonder verplichte vermelding van de bron ANP Pers Support.