SurePay-Bluem: IBAN-Naam Check via Bluem beschikbaar voor bedrijven

Horen IBAN en naam bij elkaar? Banken waarschuwen in de bankomgeving als IBAN en naam niet overeenkomen. Deze IBAN-Naam Check is een SurePay product in samenwerking met Nederlandse banken. Bluem werkt nu samen met SurePay en biedt bedrijven nu via een realtime API toegang tot IBAN-Naam Check. Bluem heeft hiertoe een samenwerkingsovereenkomst gesloten met SurePay.



De samenwerking tussen Bluem en SurePay helpt IBAN fraude voorkomen. Met een IBAN-verificatie weet je zeker dat een IBAN in gebruik is en op wiens naam die staat. Een instant check bij de bank, zonder dat de klant hierbij nodig is. Zo detecteer je eenvoudig typo’s bij data-invoer en voorkom je IBAN-fraude, mislukte incasso’s, databasevervuiling en vergissingen bij betalingen. Ook wordt de IBAN-Naam Check ingezet i.k.v. de Wet op het financieel toezicht (Wft) in Know-Your-Customer (KYC) procedures.



Beter zeker zijn



‘De IBAN-Naam Check biedt zekerheid aan bedrijven’, zegt Rieko Kester, directeur van Bluem Payments. ‘De IBAN-check kan vanuit elk betaal- of onboardingssysteem aangeroepen worden. Dit geeft hen een middel om te controleren of een IBAN nummer en naam die een nieuwe klant opgeeft, ook daadwerkelijk bij elkaar horen. Ook voor (schade-)uitbetalingen geeft dit hen een middel om nog beter te controleren aan wie men betaalt.’ Kester is enthousiast over de samenwerking, omdat zekerheid en fraudepreventie thema’s zijn die steeds meer aandacht krijgen in het bedrijfsleven. Daarbij past het product perfect in de portfolio en geeft het invulling aan onze missie: Snellere betalingen, betere machtigingen en zekerheid online.



Samenwerking is goed voor de markt



‘Bluem is een betaal- en identiteitsspecialist met een breed scala van klanten, groot en klein verdeeld over veel sectoren. Door de samenwerking met Bluem kunnen we nu eenvoudig de SurePay IBAN-Naam Check aanbieden aan de klanten van Bluem’, aldus David-Jan Janse, oprichter van SurePay. ‘De eenvoudige manier van aansluiten die we via Bluem platform realiseren is goed voor bedrijven. Ze zijn al ‘connected’ met Bluem en hebben nu door de samenwerking ook de optie om snel en efficiënt te profiteren van de zekerheid die de IBAN-Naam Check hen kan bieden in hun uitkerings-, KYC en/of onboardingprocessen.’ Partijen ‘connected’ via Bluem op de IBAN-check zijn diverse, van klein tot groot: o.a. Albeda College, Gemeente Alkmaar, SIVI, Kamer van Koophandel en MoneyLease.