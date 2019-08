Simpel is de meest aanbevolen mobiele aanbieder

Amsterdam, 13 augustus 2019



Simpel was in de eerste helft van 2019 voor het eerst de meest aanbevolen postpaidaanbieder van mobiele diensten van Nederland. Simpel krijgt hiermee de hoogste Word of Mouth score (WoM) van onafhankelijk onderzoeksbureau Telecompaper. Elk half jaar publiceert Telecompaper een WoM-ranking van de mate waarin postpaidaanbieders van mobiele diensten zijn aanbevolen door hun klanten. Simpel zag het aandeel klanten dat het merk aanbeveelt de afgelopen drie jaar stijgen naar 79 procent in de eerste helft van 2019. Voor klanten van Simpel zijn de belangrijkste redenen om het merk aan te bevelen de prijs-/kwaliteitverhouding, de lage maandelijkse kosten en de aanbiedingen en acties.



Beste uit de Test

Ook werd Simpel dit jaar 2 keer op rij door de Consumentenbond uitgeroepen tot ‘Beste uit de Test’ en steeg de Trustpilotscore naar een 9,2. Director E-Commerce & Customer Service Youri Treur; ‘We zijn bijzonder trots dat Simpel als budgetprovider de kwaliteitslijsten van de Consumentenbond en Telecompaper aanvoert. Dat onze klanten zeer tevreden zijn en ons het meest aanbevelen is natuurlijk het allermooiste compliment dat je als merk kunt krijgen. Daar doe je het voor.



De beste mobiele provider? Dit zegt ons panel

Over Simpel

Sinds 2007 biedt Simpel voordelige Sim Only-aanbiedingen zonder onnodige extra's. Klanten krijgen de middelen om maximale controle over de kosten te houden. Zo kun je een Plafondbedrag instellen en je bundels per maand omhoog en omlaag aanpassen. Simpel maakt gebruik van het beste en snelste mobiele netwerk van Nederland.