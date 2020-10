Vuurtoren Nieuw-Haamstede blijft rood-wit

De Vuurtoren ‘Westerlicht’ in Nieuw-Haamstede blijft rood-wit geschilderd en wordt dus toch niet oxiderood, waartoe eerder Rijkswaterstaat opdracht had gegeven. De plaatselijke belangenvereniging die zich van meet af aan fel tegen de kleurverandering verzette, is blij met dit besluit. Rijkswaterstaat maakte de vereniging vandaag bekend dat zij besloten hebben de vuurtoren (terug) te schilderen in de kleuren van 2018. Tevens zal de spiraal dezelfde lengte krijgen als voorheen. Rijkswaterstaat is tot deze conclusie gekomen omdat de kleurwijziging niet op de juiste wijze in de vergunningsprocedure was meegenomen.



De belangenvereniging Nieuw-Haamstede is dankbaar voor de enorme hoeveelheid steunbetuigingen voor het behoud van de kleur. Op deze manier hebben zij samen dit icoon van Schouwen-Duivenland in de vertrouwde kleur kunnen behouden.