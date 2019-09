Klaas Wierenga opgenomen in de Internet Hall of Fame

De Nederlander Klaas Wierenga, initiatiefnemer van eduroam, is vandaag opgenomen in de prestigieuze Internet Hall of Fame. Volgens de jury van het jaarlijks terugkerende evenement van de Internet Society, verdient Wierenga deze plek vanwege zijn inspanningen ten behoeve van de ontwikkeling van eduroam. De Internet Hall of Fame bestaat momenteel uit een select gezelschap van enkele tientallen mensen waaronder Al Gore.



Internet Hall of Fame



Het doel van de Internet Hall of Fame-awards is het publiekelijk eren van visionairs en leiders die belangrijke bijdragen hebben geleverd aan de ontwikkeling en verbetering van het wereldwijde internet. Klaas Wierenga komt hiermee in het gezelschap van internetgrootheden als Vint Cerf en Jon Postel (grondleggers van het moderne internet), Linus Torvalds (de uitvinder van Linux) en Tim Berners-Lee (uitvinder van het WWW).



Hij is de vijfde Nederlander die de eer te beurt valt. "Ik ben overweldigd,” aldus Wierenga, Chief Community Support Officer bij GéANT, het pan-Europese netwerk voor onderzoek en onderwijs. “Ik ben heel blij en zeer vereerd met deze erkenning voor mij persoonlijk. Maar vooral omdat het niet onopgemerkt is gebleven dat honderden leden van de 'eduroam-familie' zich hebben ingezet, met behulp van de onderzoeks- en onderwijsgemeenschap, om iets buitengewoons te bouwen.”



Ontstaan van eduroam



Bijna 20 jaar geleden, in dienst bij SURFnet, vraagt Klaas Wierenga zich af waarom hij zich telkens opnieuw moet aanmelden bij het wifi-netwerk, bij elke universiteit die hij bezoekt. Hij besluit traditionele bedrijfsmodellen en het naar binnen gerichte beleid van universiteiten en scholen uit te dagen. Met eduroam introduceert hij een nieuw model dat studenten en medewerkers met één account op bijna elke campus in de wereld eenvoudig en veilig toegang geeft tot het wifi-netwerk. Hij introduceert, samen met afstudeerder Paul Dekkers een nieuwe technologie, een gefedereerd identiteitsbeheer en een toegangsmechanisme om deze dienst, eduroam genaamd, te realiseren. Daarmee ook invulling gevend aan het traditionele Internetgebruik om middelen te delen met anderen in de eigen gemeenschap.



Hedendaags eduroam



Op dit moment is eduroam beschikbaar in 101 landen en telt meer dan 4,3 miljard authenticaties bij onderwijs- en onderzoeksinstellingen over de gehele wereld. Er zijn ruim 400 miljoen nationale- en meer dan 100 miljoen internationale roaming-authenticaties per maand en bijna 30.000 hotspots over de hele wereld. Wierenga heeft baanbrekende werk verricht op het gebied van identiteit, mobiliteit en veiligheid en wordt geëerd als de ontwikkelaar van de eduroam-service voor wifi-roaming in onderzoek en onderwijs.



Na een succesvolle pilot in Nederland, uitgevoerd onder de vlag van SURFnet, het nationale onderzoeks-en onderwijsnetwerk in Nederland, werd eduroam in 2003 geadopteerd door GéANT. Deze organisatie maakte, met behulp van een subsidie van de EU, eduroam beschikbaar voor internationaal gebruik in meerdere landen. In de afgelopen 16 jaar heeft eduroam de onderwijs- en onderzoeksgemeenschap over de hele wereld veroverd. De creatie van Klaas draagt bij aan de mobiliteit van studenten, docenten en onderzoekers, en verhoogt het gebruiksgemak en de veiligheid voor deze gebruikers. In veel landen is eduroam ook beschikbaar op openbare plaatsen zoals bibliotheken, parken, stations, stadscentra en luchthavens om onderzoekers, academici en studenten veilige toegang tot internet te verschaffen.



De kracht van netwerken voor onderwijs en onderzoek



Voor zowel SURF als ook voor GéANT is Klaas de derde (oud-)medewerker die wordt opgenomen in de prestigieuze Internet Hall of Fame. “Deze erkenning voor Klaas is terecht en onderstreept het innovatieve karakter van de internationale gemeenschap van netwerken voor onderwijs en onderzoek als geheel en organisaties als SURFnet en GéANT in het bijzonder”, aldus Erik Huizer, CEO GéANT. “De erkenning zal ook weerklank vinden bij bijna elke student in de wereld die het gemak van eduroam heeft ondervonden. GéANT is trots en feliciteert Klaas met de opname in de Internet Hall of Fame.”



Erwin Bleumink, Lid bestuur SURF: “Wij zijn enorm trots dat Klaas vanuit SURF heeft gewerkt aan eduroam. Het is voor SURF een mooie uitdaging om de onderwijs- en onderzoekscommunity te voorzien van de middelen die zij nodig hebben om hun mooie werk te doen. Klaas is daarin meer dan geslaagd en we feliciteren hem van harte met zijn welverdiende eer. Want eduroam is niet beperkt gebleven tot de onderwijs- en onderzoekscommunity. In Nederland hebben we onze ervaringen gedeeld met derden waardoor initiatieven zijn ontstaan gebaseerd op dezelfde principes, zoals govroam voor ambtenaren.’



Over de hele wereld, we #love2eduroam. Vandaag vieren we met trots eduroam en Klaas Wierenga!



Meer informatie



