Online Seminar biedt in tijden van corona gratis webinars aan

Amsterdam, 11 maart 2020



Vanwege de sterke verspreiding van het coronavirus biedt het Amsterdamse Online Seminar van 16 maart tot 1 juni gratis proefuitzendingen via hun webinarplatform aan. Bedrijven die te kampen hebben met afgelaste evenementen, bijeenkomsten of cursussen kunnen hun doelgroep op deze manier nog steeds bereiken.



Verbinden op afstand



De impact van het coronavirus wordt met de dag groter. Werknemers werken uit voorzorg thuis en reisplannen worden uitgesteld. Als organisator is het daarom moeilijk in te schatten wat de bezoekersaantallen de komende tijd zullen zijn. De kans is groot dat er sprake is van no-shows of annuleringen.



In deze onzekere tijden willen ondernemers hun boodschap toch blijven delen. In navolging van wereldwijde tech-aanbieders zoals Zoom en Cisco heeft CEO Marthijn Pieters besloten om proefuitzendingen beschikbaar te stellen aan zoveel mogelijk bedrijven en instellingen.



Alle werknemers, evenementbezoekers of cursisten kunnen op deze manier alsnog deelnemen. Veilig vanuit huis, maar met hetzelfde gemak als face-to-face communicatie. Zo blijven bedrijven verbonden met hun doelgroep en draagt Online Seminar bij aan de volksgezondheid.



Over webinars



Webinars zijn interactieve uitzendingen via het internet waaraan kijkers live en on demand kunnen deelnemen. De uitzendingen worden door bedrijven vooral ingezet met het oog op leadgeneratie, bedrijfscommunicatie en e-learning. Online Seminar organiseert sinds 2009 webinars vanuit haar studio’s in Amsterdam en Brussel, bij cliënten op locatie en vanuit wereldwijde congrescentra.