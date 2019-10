Tweede editie Madurodam Marathon opnieuw groot succes

Met zo’n 350 deelnemers was de tweede editie van de Madurodam Marathon opnieuw een groot sportief succes. Samen haalden de deelnemers maar liefst 63.197 euro op voor Het Gehandicapte Kind. Minister Bruno Bruins gaf het eerste startschot voor deze bijzondere stadsmarathon, die Madurodam organiseert in navolging van wereldsteden als New York, Amsterdam en Rotterdam. Maar wel op een manier die past bij de Haagse topattractie: voor en door kinderen, voor iedereen toegankelijk en als sponsorloop voor het goede doel.



Met het afleggen van de 1,69 kilometer (de traditionele 42 kilometer in Madurodam’s schaalverhouding 1:25) haalden de deelnemers gezamenlijk ruim 30.000 euro op. Net als vorig jaar maakte Madurodam al eerder bekend deze opbrengst te verdubbelen. Met het totaalbedrag kunnen bijna 4 ‘Samen naar School’-klassen gerealiseerd worden. Dit is het project van Het Gehandicapte Kind waar het ingezamelde geld aan ten goede komt. Het maakt het mogelijk dat (zwaar) gehandicapte kinderen toegang kunnen krijgen tot onderwijs op een reguliere school. Elk jaar zijn er ruim 10.000 kinderen die wegens hun beperking geen normaal klassikaal onderwijs kunnen volgen.



Henk-Willem Laan, directeur van Het Gehandicapte Kind, is blij het behaalde resultaat: “Als ouder van een gehandicapt kind weet ik als geen ander hoe belangrijk het is voor kinderen om niet aan de zijlijn te moeten staan, maar gewoon mee te kunnen doen. De Madurodam Marathon geeft kinderen én hun ouders de kans om dit samen te beleven.”



Minister Bruno Bruins en Douwe Bob



Na een uitgebreide warming-up gaf Minister Bruno Bruins stipt om 13:00 uur het startschot. Net als bij andere stadsmarathon kwamen de deelnemers vervolgens langs talloze stedelijke hoogtepunten, zoals de Amsterdamse Dam, het Haagse Vredespaleis en luchthaven Schiphol. Dit jaar kregen de deelnemers bovendien een uniek kijkje achter de schermen: ze kwamen namelijk dwars door twee attracties én een van de werkplaatsen van Madurodam, een plek waar bezoekers normaal gesproken nooit komen.



Net als vorig jaar was ook de populaire singer-songwriter Douwe Bob, ambassadeur van Het Gehandicapte Kind, weer van de partij. Dit keer niet om mee te rennen, maar wel om een privéconcert op zijn boot te veilen ter verhoging van de totale opbrengst. Douwe Bob: “Te veel kinderen kunnen door een handicap niet meedoen op school en zijn daarom eenzaam. Ik zet me er graag voor in dat kinderen met een handicap naar een gewone school kunnen en daar vriendjes kunnen maken. Gewoon, lekker in de buurt.”



Het onmogelijke mogelijk maken



De Madurodam Marathon is niet alleen leuk om mee te doen, maar helpt vooral andere kinderen. Het is één van de evenementen die Madurodam jaarlijks organiseert om jongeren in staat te stellen verbinding te maken met een ander, en er voor anderen te zijn.







Joris van Dijk, directeur van Madurodam: “Deze kindermarathon maakt voor vele kinderen het onmogelijke mogelijk. Noteer daarom 4 oktober 2020 alvast in je agenda: de eerste zondag van oktober staat van nu af aan in het teken van de Madurodam Marathon. Zodat nog meer kinderen met en zonder een beperking hun eerste marathon kunnen meemaken.”



Voor meer informatie: www.MadurodamMarathon.nl