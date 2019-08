Zuudwaarts-fietstocht voor Ronald McDonald Huizen Limburg

FIETSEN MET EEN GOED GEVOEL



Op 7 september 2019 zullen gezinnen die gebruik maken van de Ronald McDonald HuizenLimburg, Huis Maastricht en de Kindervallei, deelnemen aan een zeer bijzondere (kinder)sponsor fietstocht.



Gezinnen zullen in groepjes fietsen van Huis Maastricht naar de Kindervallei in Valkenburg waardoor beide Huizen symbolisch aan elkaar worden verbonden. De kinderen zullen zich laten sponsoren voor deze tocht en het ingezamelde geld overhandigen in een speciale ZUUDwaarts bidon.



De opbrengst is bestemd voor beide Ronald McDonald Huizen waardoor zij overnachtingen mogelijk maken voor nieuwe gezinnen. Op deze wijze steunen ‘oud’ gasten de toekomstige gasten.



De gezinnen zullen onder begeleiding van een fietsteam uit Venlo, de ‘ZONheroes’ de tocht volbrengen. Bij aankomst Kindervallei wordt iedereen feestelijk ontvangen. DJ Stuiter (kindje dat ook gebruik heeft gemaakt van beide Huizen) zorgt voor een opzwepend muziekje en een Foodtruck zorgt voor een welverdiende maaltijd.



U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn, in zowel Huis Maastricht als de Kindervallei.



Huis Maastricht: 16.00 tot 16.30 uur devertrekken de gezinnen per fiets.



Kindervallei: 17.15 tot 18.30 uur feestelijke ontvangst en bekendmaking opbrengst.



Contact gegevens:



Ronald McDonald Huis Maastricht: Dr. Tanslaan 21 te Maastricht



Margo de Kock: 06-51 52 01 85 of mail: margo.de.kock@mumc.nl



Ronald McDonald Kindervallei: Onderstestraat 35 te Valkenburg aan de Geul



Thea Coolen: 06-52 33 09 77 of mail: t.coolen@kindervallei.nl