Van Leeuwerden (ADP) nieuwe dagvoorzitter Regionale Salarisdagen

Dik van Leeuwerden, portfolio product owner Wet- en Regelgeving bij ADP Nederland, is met ingang van dit jaar de nieuwe dagvoorzitter van de Regionale Salarisdagen. Hij neemt het stokje over van Rien Vink, die de afgelopen vijftien jaar als dagvoorzitter fungeerde. De Regionale Salarisdagen, die plaatsvinden in november en december, vormen het grootste vakevenement voor salarisadministrateurs en HR-professionals en worden dit jaar al voor de 16e keer georganiseerd door Rendement Uitgeverij. Bezoekers worden in één dag bijgepraat over alle actualiteiten per 1 januari op het gebied van de loonheffingen, het arbeidsrecht, pensioenen en de sociale zekerheid.



Dik van Leeuwerden is voor Rendement geen onbekende. Hij is in het verleden spreker op diverse salaris- en personeelscongressen geweest en heeft als docent trainingen voor Rendement verzorgd. Ook werkt hij al enige tijd mee als reviewer aan het blad Salaris Rendement en schrijft hij regelmatig artikelen op het gebied van de salarisadministratie. Bij ADP is Van Leeuwerden verantwoordelijk voor de inhoud en het beleid van ADP op het gebied van de wet- en regelgeving in het brede vakgebied van de loonadministratie en HR. Hij vindt het heerlijk om zich bezig te houden met complexe vraagstukken op het gebied van loonheffingen en die helder uit te leggen aan zijn publiek en lezers. Voordat hij in 2006 bij ADP in dienst trad, was Van Leeuwerden ruim acht jaar werkzaam als manager adviesgroep loonbelasting & sociale verzekeringen bij Deloitte. Daarvoor was hij zeventien jaar specialist loonbelasting bij de Belastingdienst.



Kortom, Rendement is van mening dat in Dik van Leeuwerden een waardige opvolger van Rien Vink is gevonden.



Over de Regionale Salarisdagen

De Regionale Salarisdagen zijn onmisbaar voor iedere salarisadministrateur en HR-professional. Op een praktische manier wordt de ingewikkelde wet- en regelgeving op het gebied van de loonheffingen, het arbeidsrecht, de sociale zekerheid en pensioenen vertaald naar de praktijk. Na een bezoek aan één van de acht Regionale Salarisdagen weten de bezoekers precies wat de nieuwe regels per 1 januari 2020 zijn en hoe zij die moeten toepassen in hun werk. De Regionale Salarisdagen vinden plaats in november en december in: Alphen/ad Rijn, Amsterdam, Deventer, Eindhoven, Hoogeveen, Maastricht, Rotterdam en Utrecht. Meer informatie: salarisdagen.nl.



Over Rendement Uitgeverij

Rendement Uitgeverij, onderdeel van de wereldwijd opererende uitgever Springer Nature, is een multimediale uitgever van vakinformatie. Rendement Uitgeverij informeert tienduizenden professionals in tien vakgebieden over belangrijke wet- en regelgeving op hun vakgebied, door middel van vakbladen, boeken, online content, nieuwsbrieven en opleidingen & congressen. Rendement Uitgeverij zit bovenop nieuwe ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Meer informatie: rendementuitgeverij.nl.



Over ADP

Als één van de grootste en meest ervaren HR-leveranciers biedt ADP oplossingen op het gebied van de hele loopbaancyclus van medewerkers. Van salarisverwerking en excasso tot geavanceerde oplossingen voor talentmanagement, opvolging en data-analyse. Ongeacht grootte of branche vertrouwen bedrijven over de hele wereld op ADP’s cloud software en expertise om het potentieel van hun mensen te benutten.