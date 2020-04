Martine Beiten nieuwe commercieel directeur Ticketveiling.nl

Een grote transfer in de webshop markt. Martine Beiten – tot voor kort Country Manager Benelux bij Groupon – is per 15 april in dienst getreden bij Ticketveiling.nl. Het platform is één van de grootste veilingsites in Nederland. Beiten bekleedt er vanaf nu de functie van Director E-commerce, Sales en Marketing. ,,Ticketveiling.nl is een grote aanbieder op het gebied van vrijetijdsbesteding die bovendien jaar na jaar groeit. Het is een grote uitdaging om dat proces te versnellen en in goede banen te leiden”, zegt Beiten.



Beiten heeft een lange carrière achter de rug in de E-commerce wereld en heeft een bewezen trackrecord waar het gaat om online sales & marketing. Ze trad in 2013 in dienst bij Groupon en groeide razendsnel door van Marketing Consultant tot Key Account Sales Executive, Manager Business Development en uiteindelijk Country Manager Benelux binnen het concern. In de laatstgenoemde functie was Beiten verantwoordelijk voor het commerciële resultaat van Groupon in beide landen. ,,Een zeer uitdagende rol waarin ik veel geleerd heb”, verklaart ze. Maar Beiten is ambitieus en wilde meer. ,,Die kans heb ik nu gekregen bij Ticketveiling.nl. Dit platform groeit heel snel en heeft een enorme potentie. Mijn taak is onder meer om dat proces te structureren en om de groei optimaal te laten verlopen. Vanzelfsprekend ben ik daarbij tevens verantwoordelijk voor de resultaten. Sales en marketing vormen een integraal onderdeel van mijn takenpakket.” Ze kijkt uit naar haar nieuwe functie. ,,Met mijn ervaring kan ik veel voor Ticketveiling.nl betekenen. Zeker in de uitdagende tijden waarmee onze business nu kampt. Dat vraagt om creatieve oplossingen.”



Over Ticketveiling.nl



Ticketveiling.nl is opgericht in 2011 door CEO Jeroen Hillenaar. ,,Er was destijds ruimte voor een nieuwe speler in de markt”, vertelt hij. ,,Onze propositie was en is uniek. We bieden de mogelijkheid om content te barteren met out-of-home media van ons zusterbedrijf Hillenaar Outdoor. Dat betekent concreet dat aanbieders hun buitenreclame financieren met bijvoorbeeld toegangsbewijzen voor een pretpark, sauna, evenement of voorstelling. Die kaartjes veilen wij vervolgens voor eigen rekening en risico via Ticketveiling.nl.” Deze propositie is uniek gebleken. ,,Vrijwel alle grote aanbieders op het gebied van vrije tijd – denk aan gerenommeerde dierentuinen en de bekende pretparken – werken met ons samen. En al lang niet meer alleen in combinatie met outdoor campagnes”, zegt hij trots. ,,We verkopen honderdduizenden tickets op jaarbasis en zorgen daarmee voor substantiële omzet bij deze partijen.” Jaar na jaar groeit zowel de omzet als het personeelsbestand van de onderneming. ,,Het is tijd voor een volgende stap”, vervolgt hij. ,,In dat kader ben ik erg trots op de komst van Martine Beiten naar ons bedrijf. Zij heeft de kwaliteiten in huis om Ticketveiling.nl verder te professionaliseren en klaar te maken voor de toekomst.”