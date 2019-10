VEH: makelaars blijven achter met energieadviezen aan kopers

Amersfoort, 24 oktober 2019 - Slechts een kwart van de huizenkopers krijgt van de makelaar informatie over het verbeteren van de energiezuinigheid van de woning. In veruit de meeste gevallen vindt een gesprek over verduurzaming pas plaats nadat de koper er zelf over begint. Aan- en verkoopmakelaars maken op dit gebied hun rol als professioneel adviseur nog niet waar.



Ruim 80% van de kopers vindt het een taak van de makelaar om informatie en tips te geven over energiebesparing in hun nieuwe woning. Zij zijn immers de eersten die kopers bij het bezichtigen kunnen informeren over de aanwezige isolatie en mogelijkheden om de woning energiezuiniger te maken. In de praktijk wordt hier in driekwart van de gevallen niet eens over gesproken.



In bijna de helft van de gevallen komt de energiezuinigheid van een te koop staande woning aan de orde door het verplichte energielabel dat de verkoper moet overleggen. Helaas blijft het daar vaak bij. Vooral bij woningen met een slecht energielabel staan de nieuwe eigenaren voor een grote en kostbare opgaaf om de woning te verduurzamen.



Vereniging Eigen Huis is van mening dat makelaars zich veel meer zouden moeten gedragen als de huis-specialist. Zij zijn immers de eersten die kopers bij het bezichtigen kunnen informeren over de aanwezige isolatie en mogelijkheden om de woning energiezuiniger te maken.



Kopers ervaringen

Vereniging Eigen Huis deed onderzoek naar energieadviezen die huizenkopers kregen van makelaars, aannemers, bouwkundigen en hypotheekadviseurs. Aan het onderzoek deden 615 consumenten mee die vanaf 2017 een woning hebben gekocht. Opvallend is dat slechts 8 procent van de makelaars uit eigen beweging informatie gaf over de energieprestatie van de woning en advies over verbetermogelijkheden.



In de meerderheid van de gesprekken tussen huizenkopers en dienstverleners (60-75%) komen energiebesparende maatregelen nog steeds niet aan de orde. In vergelijking met het vorige onderzoek uit 2017 is wel enige verbetering zichtbaar. De beroepsgroep die de grootste stijging laat zien zijn de bouwkundigen. In 40% van de gevallen bespreken zij met hun klanten over verduurzamingsmaatregelen. Twee jaar geleden was dit nog 27%.