Het Nationale Theater pioniert met landelijk educatieproject bij voorstelling Trojan Wars



Vanaf maart 2020 gaat de marathonvoorstelling Trojan Wars op tournee langs theaters in Nederland. Nooit eerder ging de artistieke ontwikkeling van een voorstelling en educatie vanaf het prilste begin samen zoals bij Trojan Wars. Deze bewuste keuze van regisseur Noël Fischer zorgt voor een totaalervaring waarbij leerlingen niet alleen in het theater, maar ook in de foyers, toiletten, het klaslokaal en middels een podcast ondergedompeld worden in de grote thema’s van Trojan Wars.



Trojan Wars



Trojan Wars is een modern theaterepos over oorlog. Een groots opgezette voorstelling geïnspireerd op de Ilias. Het wordt een visueel spektakel, vol extase en avontuur. Een topcast met onder andere Romana Vrede aangevuld met een groot ensemble van jonge acteurs die samen meer dan 100 personages spelen. Van de grote helden en heldinnen uit het klassieke Griekenland tot eigentijdse kindsoldaten en verloren oorlogswezen. Daarnaast spelen iedere avond 25 leerlingen als koor mee in de voorstelling en in de experience in de foyer.



HNTeducatie



HNTeducatie werkt vanuit de MAAK-gedachte. “We willen leerlingen middels onze educatieve projecten tot het besef laten komen; dit is mijn leven en mijn leven gebeurt niet vanzelf. Ik ben maker van mijzelf met mijn eigen gedachtes. Dat doen we door filosofisch onderzoek, vanuit niet weten en onzekerheid. Samen geven we vorm aan gedachten en zetten onze geest in als ‘maker’, om vanuit eigen denken en motivatie tot handelen te komen. Je eigen wil ontdekken en vandaaruit je leven zelf vormgeven. Jongeren hebben geen reisleiders nodig, maar bagage.”



Educatieproject



De intensieve samenwerking tussen HNTjong en HNTeducatie resulteert in een totaalervaring waarbij 5000 leerlingen door het hele land constant hun eigen waarden onder de loep nemen. Waar kies je voor: vrijheid of liefde? Vechten of vluchten? Het begint met de vakoverstijgende lesbrieven waarmee scholen van tevoren aan de slag gaan, gaat verder tijdens het speciaal voor hen geschreven en in de klas gespeelde Deel 0 en culmineert in de festival experience op de avond van de voorstelling waarin per speelstad 25 leerlingen actief meedoen. Een kernteam van 10 theaterdocenten en 40 stagiaires van de mbo-artiestenopleidingen van het Nova College en DAPA reizen door het land om Deel 0 in klaslokalen te spelen.



Reflectietool in het teken van de vrijheid



Tot slot wordt er een brug geslagen met de actualiteit door middel van een reflectietool die de leerlingen doorlopen nadat ze de combinatie van voorstelling en educatieproject hebben ervaren. Samen met nieuwkomers, jongeren die net in Nederland zijn, doen de leerlingen onderzoek naar vrijheid anno 2020, het jaar waarin we 75 jaar vrijheid vieren.