71% van de Nederlanders ervaart stress door meldingen op mobiel

Veel mensen hebben het gevoel dat ze ‘elk bliepje’ moeten checken. Eindeloze meldingen van groepsapps zijn dan ook de grootste stressveroorzakers. Pushberichten van apps die men zelden gebruikt, worden daarna als meest storend genoemd.



Dat blijkt uit het ‘Hou je mobiel onder de duim’ onderzoek van PanelWizard om te achterhalen in hoeverre mensen stress ervaren dankzij hun mobiele telefoon. Het antwoord is duidelijk: 93% van de mensen in Nederland ziet dat anderen vaak afgeleid zijn door alle meldingen op hun mobiel. 71% zegt zelf gestrest te raken van alle meldingen.



Uit dit onderzoek blijkt dat de helft van alle ondervraagden zelf regelmatig drang ervaart om nieuwe berichtjes te bekijken. Ook hebben ze het gevoel dat ze daar de hele dag door op moeten reageren. Daarom vinden zij al die meldingen en ‘rode balletjes’ bijvoorbeeld stressvoller dan het moeten vangen van een spin.



Fear of missing out



Op de vraag waardoor men stress krijgt van een telefoon, antwoorden de meesten dat alle meldingen voor onrust zorgen. Zij hebben het gevoel constant ‘aan’ te moeten staan en overal op te moeten reageren. Bang zijn om iets te missen legt ook een behoorlijke druk op de schouders van de mobiele gebruikers. Ruim 4 op de 10 zou daarom graag veel minder meldingen en push notificaties ontvangen.



‘Fantoom meldingen’



74% van de Nederlanders denkt zelfs (zeer) regelmatig dat er een melding binnenkomt, terwijl dat helemaal niet zo is. Slechts 26% van alle ondervraagden heeft helemaal geen last van dergelijke ‘fantoom meldingen’. Het merendeel van die 26% is 50-plusser.



Stress Sociologe Suzan Kuijsten zegt hierover: ”Helaas herken ik deze resultaten, zowel uit de praktijk als persoonlijk. Al die meldingen en het gevoel hebben altijd en overal bereikbaar te zijn of te moeten reageren activeren continu het stresssysteem. Ons brein heeft af en toe rust nodig. Wat we kunnen leren van de vijftigplussers is dat zij vaker rustmomenten nemen (van hun telefoon). Bijvoorbeeld als ze op de trein staan te wachten of in de rij staan van de supermarkt. Jongeren pakken op dat soort momenten direct hun mobiel. Mijn advies: kijk of je bepaalde meldingen uit kunt zetten en neem eens wat vaker vakantie van je telefoon. Al is het een half uurtje per dag. Probeer het eens!”



Top 5 meest storende meldingen op smartphones



1. Meldingen van groepsapps die door blijven gaan



2. Pushberichten van apps die je bijna nooit gebruikt



3. Oplichten van het scherm bij een nieuw bericht



4. Al die rode balletjes: berichten nog niet geopend



5. Trillen of geluid als ik een nieuw bericht krijg



Top 5 acties om stress te voorkomen



1. Trilstand zetten (geluid uit)



2. Opzij leggen/ uit zicht



3. Meldingen apps uitzetten



4. In vliegtuigmodus zetten



5. Op z’n kop leggen