Leer reanimeren op World Restart A Heart Day 16 oktober 2019

World Restart A Heart Day 16 oktober 2019



Op 16 oktober 2019 vindt de tweede editie van World Restart A Heart Day plaats. Op- en rond deze dag worden door ziekenhuizen en organisaties in heel Nederland activiteiten georganiseerd om reanimatie onder de aandacht te brengen. Hoe sneller wordt begonnen met reanimatie en een AED wordt gebruikt, hoe hoger de kans op overleving.



Leer reanimeren

In heel Nederland worden op 16 oktober activiteiten georganiseerd om alles te zien en leren over reanimeren. Er worden bijvoorbeeld reanimatiedemo’s gegeven door de ambulancedienst, er kunnen workshops gevolgd worden om zelf te leren reanimeren en hoe de AED te gebruiken. Alle activiteiten die rondom World Restart A Heart Day worden georganiseerd zijn samengebracht op de website https://worldrestartaheartday.nl/.



Toename overlevingskans door burgerhulpverlening

Elke dag krijgen 45 mensen in Nederland een acute circulatiestilstand. De kans op behoud van leven door reanimatie bij een acute circulatiestilstand is in de afgelopen jaren flink toegenomen. Deze toename is vooral te danken aan het hoge percentage omstanders dat start met reanimatie al voor het gebruik van een AED en de aankomst van de ambulance.



Met een gemiddelde overleving van 23% behoort Nederland tot de top van de wereld. Door het realiseren van een landelijk dekkend netwerk van AED’s en burgerhulpverleners kan dit percentage nog verder omhoog. Het Rode Kruis, de Hartstichting en Het Oranje Kruis, oprichters van de Nederlandse Reanimatie Raad, spannen zich hier al jaren voor in.



Oorsprong World Restart a Heart Day

World Restart A Heart Day vindt zijn oorsprong in European Restart A Heart Day. Deze dag is in het leven geroepen met steun van het Europees Parlement en vindt jaarlijks plaats op 16 oktober. Met deze campagne willen Nationale Reanimatie Raden zoveel mogelijk mensen stimuleren om te leren reanimeren.



Meer informatie en alle activiteiten rondom World Restart A Heart Day vind je op de website https://worldrestartaheartday.nl/.