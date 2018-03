Patiënt belt het liefst om een afspraak te maken

Patiënten die een afspraak in willen plannen bij de fysiotherapeut doen dit het liefst door te bellen met de praktijk. Dit blijkt uit een onderzoek van fysiotherapiewebsite https://www.hierhebikpijn.nl onder ruim 1200 patiënten.



Ruim de helft van de patiënten blijkt nog steeds de voorkeur te geven aan het telefonisch inplannen van een afspraak. Het online inplannen van een afspraak via e-mail of een online afsprakenformulier wint het aan populariteit en heeft voor 21% van de patiënten de voorkeur.



Langsgaan bij een praktijk om een afspraak te maken aan de balie is voor 11% van de patiënten nog steeds het prettigst. Met name zestigplussers doen het nog op deze manier.



Volgens initiatiefnemer Ties Kox van Hierhebikpijn.nl moeten praktijken het belang van hun telefonische bereikbaarheid niet onderschatten. “Dat de meeste patiënten hun fysiotherapeut online vinden is geen verrassing meer. Maar dat de patiënt vervolgens toch nog het liefst de telefoon pakt om een afspraak te maken is een interessante constatering. Dit betekent dat telefonische bereikbaarheid nog steeds een hele belangrijke factor is voor fysiotherapiepraktijken.”



Een beller is sneller



Het bellen van een praktijk is vaak een snelle manier om een afspraak in te plannen bij de fysiotherapeut. Daar waar tijdens een telefoongesprek gelijk een afspraak ingepland kan worden, betekent het online maken van een afspraak soms dat er nog even op en neer gemaild moet worden voordat er een geschikte datum gevonden is.



Een online agenda waar patiënten zelf rechtstreeks hun afspraak in kunnen plannen wordt nog niet veel toegepast binnen de fysiotherapie. “Fysiotherapeuten houden graag de regie over hun eigen agenda. Bovendien weet de patiënt zelf niet altijd bij welke fysiotherapeut hij het beste ingepland kan worden voor de behandeling van zijn klachten. Dit kunnen de medewerkers van de praktijk beter inschatten”, aldus Kox.



Provincies



De provincie Utrecht loopt voorop in de keuze voor het online maken van een afspraak. Dit wordt door 29% van de patiënten als favoriete methode aangewezen. In Zeeland is deze methode juist het minst populair. Slechts 9% van de patiënten in Zeeland geeft er de voorkeur aan online een afspraak in te plannen.



In de provincies Drenthe en Utrecht is langsgaan bij een praktijk de minst populaire manier om een afspraak te maken. Slechts 2% van de patiënten geeft hier de voorkeur aan. In Flevoland kiest men er juist wel graag voor om langs te gaan bij de praktijk om een afspraak in te plannen. Maar liefst 1 op de 4 patiënten in Flevoland vindt langsgaan bij de praktijk de beste optie.



Hierhebikpijn.nl



Hierhebikpijn.nl richt zich met een online zelfcheck op patiënten met aan fysiotherapie gerelateerde klachten. De website is in een paar jaar tijd uitgegroeid tot de grootste fysiotherapiewebsite van Nederland.



De volledige resultaten van het onderzoek zijn te vinden op de fysiotherapiewebsite: https://www.hierhebikpijn.nl/artikel/83/patient-belt-het-liefst-om-een-afspraak-te-maken