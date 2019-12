Winters Den Haag op hoogtepunt: opening Royal Christmas Fair en meer

Donderdag 12 december opent de Royal Christmas Fair haar poorten. Tot en met 23 december is de grootste meerdaagse kerstmarkt van Nederland gratis toegankelijk van 12:00 uur tot 21:00 uur. Op maandag 23 december kan je tot 20:00 uur de laatste kerstsferen proeven. De kerstmarkt is goed bereikbaar per auto, fiets en OV en op loopafstand van het Centraal Station. De entrees van de kerstmarkt zijn bij de Kloosterkerk (hoek Parkstraat/Lange Voorhout), Hotel Des Indes (Denneweg) en aan het Tournooiveld. De organisatie van de Royal Christmas Fair nodigt bezoekers uit om in het weekend van 14 en 15 december gratis een kerstkaart te sturen naar onbekende eenzame ouderen. Met de jaarlijkse Grote Kerstkaartenactie van PostNL krijgen - met hulp van het Nationaal Ouderenfonds en Kidsweek, eenzame ouderen tijdens de feestdagen een beetje extra aandacht.



Have a Royal Winter-programma in volle gang



De opening van de Royal Christmas Fair is één van de hoogtepunten van het Have a Royal Winter-programma in Den Haag. Zowel in de binnenstad als op Scheveningen, zijn er al een hoop winterse activiteiten gestart en er komt nog veel meer aan.



Hop-on-Hop-off koetsen binnenstad



De sfeervol verlichte Hop-on-Hop-off koetsen rijden volop. Stap op voor een gratis ritje naar de eerstvolgende halte. De route gaat langs Haagse highlights zoals het Mauritshuis, Buitenhof, Grote Marktstraat, Grote Kerk, Noordeinde en de Royal Christmas Fair. De koetsen rijden van 12 tot en met 14 december en op 20 december tussen 17:30 uur en 21.30 uur. Op 15, 21 en 22 december bemachtig je je plekje tussen 13:00 uur en 17:00 uur.



Kerst op de Denneweg



Inluiden kerstperiode met ontsteken Zweedse kerstboom



Eveneens op 12 december wordt om 18:00 uur de welbekende Zweedse kerstboom voor Escher in het Paleis ontstoken. Samen met deze traditionele kerstboomceremonie wordt ook het Luciafeest gevierd. Hét lichtfeest dat in Zweden het begin van de kerstperiode markeert.



Zingende Kerstbomen en The Dickens Christmas Band



Op zaterdag 21 en maandag 23 december zijn er van 13:00 uur tot 17:00 uur op de Denneweg weer Zingende Kerstbomen te vinden die luidkeels kerstclassics zingen in een wel heel passende kerstoutfit. Op 23 december worden de Zingende Kerstbomen versterkt door de in Dickensstijl geklede act, The Dickens Christmas Band. Zij treden die dag op van 13:00 uur tot 17:00 uur. Wie van oliebollen houdt, haalt zijn hart op, want op zaterdag 28 en maandag 30 december tussen 13:00 uur en 17:00 uur delen oliebollenmeisjes deze heerlijke gefrituurde bollen uit.



Kerst in de Passage



Loop op zaterdag 14 december tussen 13:00 uur en 17:00 uur de Passage door en laat je betoveren door een grandioze vioolact. Op donderdag 19 december staat ‘De inpakservice’ van 16:00 uur tot 20:00 uur klaar om je kerstcadeaus feestelijk in te pakken. Kies je ervoor om zaterdag 21 december de Passage aan te doen, dan vind je van 12:00 uur tot 16:00 uur ‘De inpakservice’ en begeleidt de vioolact je tussen 13:00 uur en 17:00 uur tijdens het wachten op jouw prachtig ingepakte pakjes. De Passage viert trouwens in 2020 het hele jaar feest in verband met het jubileum. Het oudste winkelcentrum van Nederland bestaat dan 135 jaar!



Jazz Enroute



Jazz Enroute is hét nieuwe winterse jazzfestival van Den Haag. Op 13, 14, 15 en 20 en 21 december vind je verspreid over het Noordeinde op verschillende intieme binnen- en buitenpodia (inter)nationale artiesten. Naast deze vrij toegankelijke buitenpodia zijn er voor de eerste editie van Jazz Enroute enkele grote headliners, waaronder de Amerikaanse artiesten Kurt Rosenwinkel Standards Trio (concert met ticket sale) en voormalig Art Blakey Jazz Messenger - Philip Harper (gratis).



Have a Royal Winter Village Haagse binnenstad



Dit reizende culturele dorp bestaat uit een sfeervol overdekt podium met bijbehorende verwarmde entourage waar tijdens de twee winterweekenden vóór kerst verrassende live optredens worden gegeven op Scheveningen en de Grote Marktstraat. Op zaterdag 21 en zondag 22 december maak je kennis met talentvolle artiesten uit onze eigen stad in de Grote Marktstraat. Laat je verrassen door harmonieuze koren, hilarische comedians, hartverwarmende jazz optredens en swing mee met de meest winterse kerstbeats. Uiteraard kan er tijdens de acts genoten worden van warme traktaties uit verrukkelijke Haagse keukens. Kortom maak kennis met de fantastische Haagse talenten!



Einde persbericht