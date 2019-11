Amsterdamse trots op eigen stad brokkelt af

Resultaat 5e reputatie-onderzoek: inwoners 's-Hertogenbosch meest tevreden stadsbewoners



De trots op de eigen stad brokkelt snel af onder Amsterdammers. De opgewekte sfeer die zo kenmerkend was voor de hoofdstad verdwijnt zienderogen volgens de inwoners. Tussen de toeristenstroom is het niet meer fijn wonen en winkelen. Inmiddels zijn Rotterdammers trotser op hun stad dan Amsterdammers. Dit blijkt uit het Steden & Streken Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy dat tweejaarlijks de reputatie van de 100 grootste gemeenten meet. Het onderzoek is in 2011 met de Universiteit Utrecht ontwikkeld. Voor de editie van 2019 zijn bijna 16.000 mensen ondervraagd.



Uit de onderzoeksgegevens uit de periode 2011-2019 blijkt duidelijk dat de Amsterdammer de drukte en prijsstijgingen zat begint te worden. De grachten en het culturele leven krijgen nog steeds een hoog rapportcijfer, maar de huisjesmelkers en toeristen verpesten de sfeer. Merkadviseur Hendrik Beerda hierover: ‘Terwijl Amsterdammers het winkelaanbod in 2011 nog het hoogst waardeerden van alle steden, is de stad op winkelgebied nu naar de middenmoot afgegleden. De Amsterdammers zijn alle Nutella-winkels voor toeristen duidelijk zat.’



Rotterdammers wél blij met het woningaanbod



Rotterdammers zijn vooral trotser dan Amsterdammers op de continue vernieuwing in hun stad en op het evenementenaanbod, toont het onderzoek aan. Ook is men in Rotterdam veel tevredener over het woningaanbod. Amsterdammers blijven echter enthousiaster over de stedelijke architectuur en het theater- en museumaanbod.



Hagenaars en Hagenezen klagen het meest over elkaar



Van de vier grote steden staat alleen Utrecht in de top 10 van populairste steden onder eigen bewoners. ‘In de iets kleinere steden voelen mensen zich meer op hun gemak en hebben ze een sterkere band met hun medebewoners’ verklaart adviseur Beerda. ’Van de grote steden geven inwoners van Den Haag hun stadsgenoten steevast het laagste rapportcijfer.’



Bosschenaren vinden hun stad de sympathiekste



Van de Nederlandse steden met meer dan 100.000 inwoners zijn ’s-Hertogenbosch en Maastricht het populairst onder de eigen bevolking. ‘De inwoners van deze twee zuidelijke steden hebben de meeste waardering voor hun stad en voelen er ook de sterkste binding mee. Bosschenaren vinden hun stad de sympathiekste van Nederland. En Maastricht krijgt van de eigen bevolking de hoogste scores wat betreft sfeer, horeca- en winkelaanbod.’, aldus Hendrik Beerda.



Groningers zijn meest blij met zichzelf



De stad Groningen staat op plaats drie als het gaat om trots en sfeerbeleving onder de bevolking. Maar Groningers zijn vooral blij met hun mede stadsbewoners. Beerda: ‘Hoewel Noordelingen steevast als nuchter en ietwat kil worden betiteld, is opmerkelijk genoeg het gevoel voor de medemens juist het sterkst in de meest noordelijke stad van het land.’



Gemeenten met sterkste reputatie onder eigen inwoners



1. 's-Hertogenbosch



2. Maastricht



3. Groningen



4. Zwolle



5. Delft



6. Nijmegen



7. Haarlem



8. Breda



9. Utrecht



10. Apeldoorn



11. Rotterdam



12. Amersfoort



13. Amsterdam



14. Leeuwarden



15. Leiden



16. Westland



17. Den Haag



18. Tilburg



19. Arnhem



20. Emmen



Hoogst scorende imagokenmerken van de 3 favoriete steden volgens eigen inwoners



’s-Hertogenbosch



1. Sympathieke stad



2. Zachtmoedige sfeer



3. Goed museumaanbod



Maastricht



1. Mooie architectuur



2. Internationale allure



3. Aantrekkelijke vakantiestad



Groningen



1. Veilige stad



2. Prettige bewoners



3. Prettige sfeer



Onderzoek onder 15.900 volwassen Nederlanders



Het Steden & Streken Merkenonderzoek is in 2011 met de Universiteit Utrecht ontwikkeld. Het onderzoek meet tweejaarlijks de reputatie van de 100 grootste gemeenten en van alle streken en provincies. Voor het onderzoek van 2019 zijn 15.900 volwassenen ondervraagd. De 43 factoren waarop de 100 grootste gemeenten, de 100 bekendste streken en alle provincies worden gemonitord zijn: merkkracht (bestaande uit geholpen bekendheid, waardering en binding), merkpersoonlijkheid (16 factoren), merkprestatie (21 factoren), bezoek, bezoekintentie en groeiverwachting. Onder de inwoners van de 30 grootste gemeenten en van alle provincies wordt op 13 aanvullende reputatiefactoren navraag gedaan naar het woonplezier