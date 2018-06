Strategische oriëntatie en financiële update Q1 2018

PERSBERICHT







Update strategische oriëntatie consultancy activiteiten



Financiële update Q1 2018



Nieuwegein, 6 juni 2018



Vooruitlopend op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Novisource N.V. op 6 juni 2018 deelt Novisource N.V het volgende mee.



Na het bereiken van een overeenkomst tot verkoop van de broker activiteiten van Novisource Contracting Services B.V. is een nieuwe fase bereikt in de strategische oriëntatie van Novisource. Novisource wenst zich verder te richten op de in Novisource B.V. en Opdion Services B.V. ondergebrachte consultancy activiteiten en heeft besloten de verkoop van die activiteiten te staken. Momenteel wordt – in het kader van voornoemde strategische oriëntatie – onderzocht in welke vorm deze activiteiten zullen worden voortgezet, waarbij ook gekeken wordt naar het onderbrengen van de activiteiten in een niet-beursgenoteerd vehikel.



Tijdens de algemene vergadering zal – naast bespreking van het boekjaar 2017 – ook worden ingegaan op de prestaties van Novisource in het lopende boekjaar. Deze prestaties voor het eerste kwartaal van 2018 vallen ten opzichte van dezelfde periode in 2017 tegen. Zij wijken hiermee af van de algemeen aanvaarde marktverwachting.



