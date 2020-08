Rens Kroes en House of Gravity lanceren maternity activewear collectie

Rens Kroes en high-end activewear label House of Gravity lanceren een collectie met sustainable maternity activewear.



Onder de collectienaam Conscious Beginnings lanceert Rens Kroes (die zelf momenteel hoogzwanger is) samen met House of Gravity, hét high-end activewear label van dit moment, de perfecte maternity activewear capsule-collectie! Samen brengen zij activewear naar the next level door een exclusieve sustainable collectie te lanceren, ontwikkeld voor de conscious woman die zwanger is of borstvoeding geeft en met een actieve lifestyle lekker in haar vel wilt zitten.



“De Conscious Beginnings collectie staat voor het overbrengen van een bewuste lifestyle naar een nieuw leven” vertelt Rens Kroes die binnenkort haar eerste kindje verwacht. “Een bewuste lifestyle door bewuste keuzes te maken voor jezelf en daarmee ook voor je kindje. Maar ook door bewust te kiezen voor duurzame producten en daarmee voor een betere wereld”



Rens straalt met haar happy & healthy uitstraling, precies hèt gevoel uit van wat ik met House of Gravity voor ogen heb” vertelt de Nederlandse owner & founder Maria-Rosa Vyskocil die zelf in Singapore woont, waar het label gevestigd is. “Rens en House of Gravity staan voor exact dezelfde visie op het leven. House of Gravity staat met “Feel Your Inner Gravity” voor ’consciousness’ en het vinden van een innerlijke balans voor een happy & healthy lifestyle. Een conscious lifestyle start met bewuste keuzes maken. Wij geloven in de onlosmakelijke verbondenheid tussen body, mind & soul. Luisteren naar je lichaam en bewuste keuzes maken voor jezelf, maar ook bewuste keuzes maken voor de wereld.



Door de gedeelde visie hebben beide onderneemsters daarom ook gekozen om de collectie geheel te maken van Italiaanse sustainable stoffen die 100% gerecycled zijn vanuit ocean waste. Een mooi proces van recycling van visnetten die uit zee worden gehaald, verwerkt tot hoogwaardig nylon garen, dat uiteindelijk een nieuw leven geeft aan mooie stoffen.



De capsule collectie bestaat uit dé perfecte classic high-rise legging die dankzij de ultra zachte two-way stretch fabric zo lekker zit dat je deze altijd aan wilt houden. De voedings-sjaal is een two-in-one piece die ook als cape gedragen kan worden en is daarmee een must have wanneer je borstvoeding geeft. Om de collectie compleet te maken is er ook nog een activewear-bh ontwikkeld met verstelbare banden die als zwangerschaps sport-bh en voedings-sport bh gedragen kan worden dankzij de speciale clips.



De luxe stoffen hebben een natuurlijke look & feel en bieden alles wat je nodig hebt wanneer je zwanger bent, zoals een ingebouwde UV bescherming én een shape control. De capsule collectie kan zowel als daywear én activewear gedragen worden en bestaat uit een mix van krachtige kleuren zoals Blue Sapphire, Olivine Green, Indigo Blue en Black Sapphire, geïnspireerd op kristallen uit de natuur.



De collectie is vanaf 26 augustus exclusief verkrijgbaar via de online store van House of Gravity https://www.houseofgravity.com



Over House of Gravity

House of Gravity activewear heeft verkoopkantoren in Singapore en Amsterdam en is opgericht door Maria-Rosa Vyskocil. Maria-Rosa komt uit Amsterdam en voor haar werk in de mode heeft ze in New York, Londen, Singapore, Shanghai en Hong Kong gewerkt. Inmiddels woont ze nu ruim zeven jaar in Azië. Momenteel is Singapore haar ‘thuis’. Na Azië lanceerde House of Gravity eind vorig jaar ook in Nederland.



Voor meer informatie of beelden: info@houseofgravity.com