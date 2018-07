Henk den Boer voorgedragen als nieuwe voorzitter OnderhoudNL

Henk den Boer (55) wordt voorgedragen als nieuwe voorzitter van OnderhoudNL. Den Boer, eigenaar van het Dordtse bedrijf VLD Vastgoedonderhoud, volgt hiermee Ruud Maas op die in het najaar statutair aftreedt.



De ‘Wervingscommissie Nieuwe Voorzitter’ heeft na de sollicitatieprocedure besloten Den Boer als kandidaat voor het voorzitterschap te presenteren. De Raad van Toezicht en het bestuur zijn unaniem akkoord met deze voordracht. Op 20 november a.s. zal de Raad van Toezicht de instemming van de leden vragen op de Algemene Ledenvergadering van OnderhoudNL in het Muziekgebouw aan ’t IJ te Amsterdam. Tot die tijd zal Den Boer zich al gaan voorbereiden op zijn nieuwe rol.



Henk den Boer is lid van het bestuur OnderhoudNL sinds najaar 2015 en heeft de portefeuilles Arbo & Milieu en Digitalisering & Informatisering.