Philips Innovation Award kiest voor virtuele halve finale

Rotterdam, Nederland – 23 maart 2020



De Philips Innovation Award zal een digitale halve finale organiseren als reactie op de recente uitbraak van het coronavirus (SARS-CoV-2).



De Philips Innovation Award volgt zorgvuldig en continu de laatste updates rondom de recente uitbraak van het coronavirus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) blijven de leidende informatiebronnen voor deze keuze. De meest recente maatregel met betrekking tot het inperken van het virus is het sluiten van alle scholen, bars en restaurants en het verbieden van evenementen met meer dan 100 aanwezigen tot 6 april in Nederland.



Gezien het feit dat de halve finale op 8 april meer dan 600 bezoekers trekt, heeft het bestuur van de Philips Innovation Award besloten om de “Innovation Market” of “Semi-Final” in de huidige vorm te annuleren. “De veiligheid van onze deelnemers, partners en bezoekers blijft onze prioriteit. Gegeven het gezondheidsadvies in Nederland zullen wij ons jaarlijkse halve finale evenement op een virtuele manier organiseren, in plaats van een fysiek evenement. Wij kijken ernaar uit om onze halve finalisten en juryleden samen te brengen in deze nieuwe virtuele opzet, dat voor iedereen toegankelijk zal zijn,” aldus voorzitter Emile Fauquenot, die het bestuur van de Philips Innovation Award vertegenwoordigt.



Het halve finale evenement zal in de week van 20 april worden uitgezonden via de social media-kanalen en website van de Philips Innovation Award. De Philips Innovation Award publiceert dagelijks video’s van de 1-minuut durende pitch van de halve finalisten, evenals het jurycommentaar en de Q&A. Aan het einde van de week, op 26 april 2020, worden de 8 finalisten bekendgemaakt die een ticket voor de finale zullen ontvangen.



Het spreekt voor zich dat als in de komende dagen aanvullende maatregelen door het RIVM of de GGD worden aangekondigd, de Philips Innovation Award daaraan zal voldoen.



Wilt u meer informatie over deze aankondiging, bel dan met Amyleigh Imthorn +31 (0) 6 20 79 70 47 of mail a.imthorn@phia.nl.