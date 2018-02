Jongeren uit Schilderswijk gaan het theater in

De Koninklijke Schouwburg is op zondag 4 maart 15.00 uur het podium voor de Haagse Appie el Massaoudi en zijn jongens van de Haagse markt tijdens Optimisme is HOT. In oktober was hun optreden zo’n groot succes, dat ze nu weer terug zijn!



Een theatraal programma georganiseerd door Het Nationale Theater rondom het levensverhaal van de Haagse Appie el Massaoudi, met optredens van onder andere Soumia Abalhaja (drievoudig wereldkampioen kickboksen), Abdelkader Benali, acteur Saman Amini en Theo d’Or winnares Romana Vrede. Het wordt een gevarieerde avond, waarin er niet over, maar mét de jongeren uit de Schilderswijk in gesprek wordt gegaan. De jongens van de Haagse markt vertellen hun verhaal, Soumia Abalhaja - drievoudig wereldkampioen kickboksen en zangeres – treedt op, Abdelkader Benali gaat in gesprek met Appie, acteur & muzikant Saman Amini zingt en Theo d’Or winnares Romana Vrede treedt op. De voorstelling duurt tot 16.30 uur en kaarten zijn voor €12.50 te bestellen via hnt.nl/optimisme.



Appie's succesverhaal



Appie heeft een leer-werkbedrijf opgericht voor jongeren van de Schilderswijk en Transvaal. Samen bouwen ze de markt op en houden ze hem schoon. Onder zijn begeleiding leren de jongeren verantwoordelijk te zijn voor de markt en voor elkaar. Het is een opmerkelijk succes. Tientallen jongeren per jaar verlaten Appie’s bedrijf vol zelfvertrouwen en met optimisme over de eigen toekomst. Een voorbeeld voor iedereen die gelooft dat het wel goed komt met de wereld, zolang er maar samengewerkt wordt.



HOT-avonden



Met de ambitie om van de Koninklijke Schouwburg een gemeenschapshuis te maken, organiseert Het Nationale Theater kunstzinnige avonden rondom thema’s die in haar voorstellingen naar voren komen. Acteurs, dansers, cabaretiers, muzikanten, wetenschappers, politici en ervaringsdeskundigen bieden verschillende perspectieven op eenzelfde thema. Hierdoor wordt het gesprek geïnspireerd en de discussie vermeden. De HOT-avonden zijn er voor iedereen die nieuwsgierig is en in gesprek wil raken. Na …HOT avonden rondom Racisme, Idealisme en Romantiek worden dit seizoen onder meer Optimisme is HOT en Den Haag is HOT georganiseerd.



Optimisme is HOT



Koninklijke Schouwburg, Den Haag



zondag 4 maart



15.00 uur



kaarten: www.hnt.nl/optimisme