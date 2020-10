The Journey of Belonging wint internationale Ranald MacDonald Prijs

Dit is een origineel bericht van Friends of MacDonald • The Dutch Connection



Ranald MacDonald Prijs 2020 voor The Journey of Belonging, oeuvre prijs voor fotograaf en filmer Stacii Samidin



Het kleine, maar erg fijne debuut The Journey of Belonging, A Herstory Between Time & Space (Twentyfive Media, 2020) van de Indonesische Lala Bohang (1985) en de Nederlandse Lara Nuberg (1990) ontvangt de vijfde Ranald MacDonald Prijs. Het levenswerk Societies van Stacii Samidin (1987) is zo krachtig dat het nu al een oeuvre prijs verdient.



In het jaar waarin de Republik Indonesia 75 jaar bestaat, doen de twee maaksters van het boek een geslaagde historische én persoonlijke poging om een nieuw venster te openen op de verhouding tussen Nederland en Indonesië, alsook tussen hen beide. In de tijdlijn die zij presenteren, van de achtste eeuw tot nu, krijgt Indonesië de geschiedenis die het land toekomt. Het verlangen naar, het vechten voor en het uitwerken van de onafhankelijkheid worden erin kort, maar krachtig uitgewerkt. De rol van vrouwen daarbij wordt uitdrukkelijk belicht. Hun beider familiegeschiedenissen zijn er bescheiden, maar helder in verweven. Daarna vertellen Bohang en Nuberg om en om de geschiedenis van vrouwen in hun familie. Ze wisselen recepten uit en brieven. Ondertussen verschijnt op iedere bladzijde wel ergens, in welke vorm dan ook, de grote wereld. Uiteindelijk beantwoorden ze in 23 prozagedichtjes, ofwel in alle toonaarden en op alle niveaus, de vraag hoe onafhankelijk te zijn of onafhankelijker te worden. Het boek is mooi, rijk geïllustreerd en uitbundig vormgegeven. Een waar, goed en schoon debuut dus, dat aanzet tot het opnieuw bekijken van een nog steeds gecompliceerde internationale betrekking.



De onafhankelijkheid van de Republik Indonesia is een internationaal, zo niet globaal proces geweest. Dat is sterk voelbaar in het werk van fotograaf en filmer Stacii Samidin. Hij heeft, ook, banden met Indonesië, maar heeft in korte tijd de hele wereld tot zijn werkterrein gemaakt. Hij begon als liefhebber met het maken van analoge foto’s van ‘familie, buren, school en straat’ in (Rotterdam) Oost en bouwde dat in luttele jaren als professional uit tot het fotograferen en filmen van Societies, gemeenschappen van ‘familie, buren, school en straat’, in de hele wereld, van Wuhan tot Los Angeles en van Nairobi tot Berlijn. Zijn werk is op talloze plaatsen in de wereld geëxposeerd, hij heeft een eigen galerie in Rotterdam en hij geeft masterclasses aan geïnteresseerden. In zijn werk toont hij de onmacht van machtigen, de macht van machtelozen, resten van het toen in het nu, van koloniale verhoudingen bijvoorbeeld, aanwezigheid van het daar en toen in het hier en nu, herleving van voor-koloniale Molukse gebruiken in Nederland bijvoorbeeld. Hij kijkt goed en hij werkt snel, wat uitmond in eerlijk en rauw werk. Zijn levenswerk Societies verdient dan ook, met recht, nu al, halverwege zijn leven, een oeuvre prijs.



De Ranald MacDonald Prijs



Deze internationale prijs wordt jaarlijks toegekend door het bestuur van Friends of MacDonald • The Dutch Connection (FOM NL), een Nederlandse stichting zonder winstoogmerk. FOM NL is de zusterorganisatie van de Friends of MacDonald (FOM USA) en West of the Sun (FOM Japan). De stichting stelt zich ten doel het inzicht te bevorderen in de verhoudingen tussen Azië, Europa en Noord-Amerika in de brede zin, in het bijzonder door werk van jonge mensen te honoreren en te stimuleren. Hoofdactiviteit is het toekennen van de Ranald MacDonald Prijs aan een eerste werk dat waar, goed en schoon is en een nieuw venster op de wereld opent, met name op de verhoudingen tussen Azië, Europa en Noord-Amerika. De prijswinnaar ontvangt een geldbedrag van 5000 euro en een speciaal voor deze prijs vervaardigd kunstwerk, een wereldbolletje in een doosje, alles gesneden van hardhout uit Azië, Europa en Noord-Amerika. Bij uitzondering kan de stichting een oeuvre prijs uitreiken. Die bedraagt 2500 euro en een vergelijkbare trofee.



De uitreiking vindt traditioneel plaats op 11 oktober op een driemaster in Amsterdam, maar dit jaar worden de prijzen aan ieder van de winnaars in besloten kring overhandigd. Ter compensatie maakt Femke Bosma, onlangs afgestudeerd aan de AKI Academy of Art & Design in Enschede, een podcast van drie afleveringen over Ranald MacDonald, de prijswinnaars en de uitreikingen, die op 11 oktober a.s. om 15.00 uur op de website van de stichting, Spotify en iTunes worden gepresenteerd.



Eerdere prijswinnaars



2016 - In the Light of What We Know (Farrar, Straus & Giroux, 2014), debuutroman van schrijver Zia Haider Rahman



Additionele oeuvreprijs voor Frederik L. Schodt, schrijver en vertaler in San Francisco, biograaf van Ranald MacDonald



2017 - With Our Own Hands (LM Publishers, 2015), non-fictie debuut van bioloog Frederik van Oudenhoven en etnograaf Jamila Haider



Additionele oeuvreprijs voor Hajime Narukawa, architect en ontwerper van de revolutionaire wereldkaart AuthaGraph



2018 - The Dawn of Eurasia (Penguin, 2018), non-fictie debuut van politicoloog Bruno Maçães



2019 - De Fenix (Stichting Droom en Daad, Rotterdam & MAD Architects, Beijing, Los Angeles, Rome en Jiaxing, in wording), eerste landverhuizersmuseum van Nederland



Meer in formatie: http://www.friendsofmacdonald.nl