Marktkooplieden maken hun kramen digitaal en voor iedereen te bezoeken

De Meern - In een tijd waarin veel marktkooplieden en standwerkers te maken hebben met omzetdaling en opgelopen voorraden, krijgen ze nu de mogelijkheid om hun producten en aanbiedingen te presenteren aan alle consumenten in Nederland en België via dedigitalemarkt.nl/be. Consumenten die graag grasduinen over markten en braderieën kunnen hier hun favoriete aanbiedingen vinden. En als een lokale ondernemer is aangesloten kunnen bezoekers deze steunen.



Dedigitalemarkt.nl/be is een idee dat afkomstig is van ervaren marktkooplieden, hier slaan deelnemers de handen ineen om gezamenlijk de marktbeleving te laten voortbestaan. Zoals bezoekers gewend zijn op braderieën en jaarmarkten zijn er ook op de digitale markt scherpe en wisselende aanbiedingen. Hier kunnen marktkooplieden hun producten weer verkopen zonder afhankelijk te zijn van de fysieke markten. Bewust van het feit dat deze periode financieel lastig is voor deze beroepsgroep, wordt slechts een inlegbedrag van €100,- gevraagd (voor 6 maanden), dit geld wordt besteed aan reclame en promotie van dedigitalemarkt.nl/be.



Eind juni opent dedigitalemarkt officieel en kunnen bezoekers 24/7 hun ‘rondje over de markt doen’.



Natuurlijk is de grootste wens van de marktkooplieden hun klanten weer in persoon te kunnen zien en hun beroep weer op ‘normale wijze’ uit te voeren, maar tot die tijd kunnen ze met deze digitale markt toch omzet genereren en hun (opgelopen) voorraad verkopen. Vanzelfsprekend blijft deze digitale markt bestaan als in de toekomst de jaarmarkten en braderieën wel weer door mogen gaan, zo hoeven mensen die een product op een markt hebben gekocht niet te wachten tot de volgende markt, maar kunnen tussentijds online bestellen



“Eigenlijk doet dedigitalemarkt.nl online wat wij normaal fysiek doen op een markt, jaarmarkt of braderie: we brengen alle kooplieden bij elkaar op één plek. Consumenten hoeven dan alleen maar naar https://www.dedigitalemarkt.nl te gaan om alles te vinden, alles wat ze normaal ook op een markt aantreffen. Op ons platform versterken de ondernemers elkaar, net als tijdens een markt.” Aldus John Gruter, één van de oprichters van dedigitalemarkt.nl.



Op dit moment zijn tal van kraamhouders hun kramen aan het inrichten, het is al mogelijk om een rondje te lopen op de markt die op dit moment wordt opgebouwd. Ga naar: https://www.dedigitalemarkt.nl Deze markt blijft zich uitbreiden en er komen dus regelmatig nieuwe kraamhouders, artikelen en aanbiedingen bij.



Dedigitalemartkt.nl/be: “Dedigitalemartkt.nl/be, 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar, altijd mooi weer en met het optimisme dat u van ons gewend bent.”