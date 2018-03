Accountants, advocaten en notarissen krijgen hulp bij privacywet AVG

WAALRE/’S-HERTOGENBOSCH - IT-dienstverlener RSULT-IT uit Waalre en softwarebedrijf Smile uit ’s-Hertogenbosch gaan samen notariaten, accountancy- en advocatenkantoren bijstaan om te voldoen aan de nieuwe regels van privacywet AVG/GDPR.



De twee bedrijven zijn hiervoor een samenwerkingsverband aangegaan. Binnen deze beroepsgroepen wordt veel privacygevoelige data opgeslagen. Daardoor is de impact van de nieuwe wetgeving groot. Die wordt vanaf 25 mei streng gehandhaafd, maar toch zijn de branches hier nog niet helemaal klaar voor. "De awareness kan nog veel beter, maar gelukkig worden er inmiddels flinke stappen gemaakt, in tegenstelling tot een aantal maanden geleden,” zegt John Schrijvers, algemeen directeur van RSULT-IT.



Zijn bedrijf gaat de software van Smile inzetten om klanten op het gebied van legal en finance inzicht te geven in het monitoren van alle AVG/GDPR-processen. Smile heeft hiervoor de Privacy Suite ontwikkeld. Een stappenplan waarmee functionarissen als de Data Protection Officers (DPO's), Chief Information Security Officers (CISO's), Privacy Officers (PO's) of Functionarissen Gegevensbescherming (FG-ers) persoonsgegevens veilig en transparant kunnen bewaren, verzamelen en verwerken en zo de regels van AVG/GDPR kunnen borgen.



Smile zegt in RSULT-IT een ideale partner te hebben gevonden voor de branches accountancy, advocatuur en notariaat. "Door de kennis en ervaring van RSULT-IT te bundelen met de mogelijkheden van de Privacy Suite van Smile ontstaat een krachtig totaalaanbod dat niet alleen snel resultaat geeft, maar ook een blijvende toegevoegde waarde biedt”, aldus Wendy Geurkink, algemeen directeur van Smile.



Ook RSULT-IT is blij met de krachtenbundeling. "Eindelijk hebben we een tool gevonden die het AVG-proces zo kan automatiseren en monitoren dat onze klanten hier minder slapeloze nachten van krijgen. Wij zijn blij met deze samenwerking en kijken ernaar uit onze klanten nog meer inzicht te geven in de actuele stand van zaken richting de komende deadline én na 25 mei ook te zorgen voor de borging”, zegt Schrijvers.



Volgens RSULT-IT en Smile is het eenmalig op orde brengen van de processen rondom datastromen niet voldoende. Bedrijven moet ook in control te blijven. Dat vereist een continu verbeterproces dat aanhaakt bij andere risicogebieden zoals bijvoorbeeld finance en IT. "Juist deze beroepsgroepen moeten het goede voorbeeld geven”, aldus Schrijvers.



Beide organisaties hebben de intrinsieke motivatie voor het onderwerp Data Privacy gemeen. Dat is ook het vertrekpunt van de samenwerking. "De AVG/GDPR is geen doel op zich, het gaat om de geest van de wet. Privacy raakt ons allemaal en het is goed dat we beschermd worden. Omdat dat niet vanzelfsprekend blijkt, zijn regels nodig. Regels die duidelijkheid geven en bijdragen aan een veiligere samenleving. Het doel is niet het uitvoeren van de regel, maar het verbeteren van de samenleving. ‘Gewoon’ fatsoenlijk omgaan met elkaars gegevens als nieuwe kwaliteitseis,” aldus Schrijvers en Geurkink.