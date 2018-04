Matrixian Group ontvangt financiering voor verdere groei

Rabobank Amsterdam voorziet Matrixian Group van een extra financiering. Het technologie- en databedrijf wil deze investering gebruiken om de groei, innovatie en productontwikkeling te versnellen.

De dochters Consumatrix, Bizzmatrix en Homematrix zijn gespecialiseerd in (klant)data analytics en targeting. Matrixian beschikt over de informatie van ieder adres in Europa en ontwikkelt data oplossingen voor data driven marketing, media en klantacceptatie.

“De hoeveelheid en diversiteit beschikbare data neemt alleen maar toe. De kunst is om die data op een creatieve manier om te zetten naar waardevolle, betrouwbare inzichten. We helpen hiermee bedrijven en overheden beter te presteren. Stilstand is achteruitgang, mede daarom zijn we recent gestart met een technologies research & development center in Oekraïne.” Aldus de woordvoerder.

Matrixian Group bedient opdrachtgevers die actief zijn in de energie, logistiek, vastgoed en finance sector. De omvang van de financiering is niet bekend gemaakt.