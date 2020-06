Webcast: Vaccin tegen kinderarmoede

Op 29 juni 2020 organiseert de Alliantie Kinderarmoede een (gratis) webcast over de vraag welk vaccin we nodig hebben in het bestrijden van de snel oprukkende kinderarmoede in Nederland.



Corona legt een vergrootglas op kinderarmoede. Kwetsbare doelgroepen worden extra hard getroffen. De tweedeling tussen ‘haves and have-nots’ komt pijnlijk naar boven. Geldstress bij gezinnen schiet omhoog. Er ontstaat een nieuwe grote groep die onder de armoedegrens komt te leven..



Wat betekent dit voor de toekomst van kinderarmoede? Is de ondergrens bereikt? Wat zijn de juiste maatregelen? Spelen bedrijven een rol in de bestrijding? Hoe pak je de verslechterende situatie aan in overheidsbeleid? Allemaal vragen die in de uitzending aan bod komen.



In deze online editie van de Publieksacademie Kinderarmoede gaan we op zoek naar een ‘werkend vaccin’. Niet alleen stutten en steunen. Maar beter samenwerken en samen proberen de puzzel te leggen. Het programma in op actuele cijfers en trends, de impact en behoeftes bij kinderen/gezinnen, het belang van het bedrijfsleven en het leren van aanpakken op lokaal niveau. Bij elkaar opgeteld levert dit hopelijk waardevolle aanbevelingen op voor de politieke partijprogramma’s in de aanpak van kinderarmoede.



Met bijdragen van:



-Laurentien van Oranje: medeoprichter Alliantie Kinderarmoede



-Miranda de Haas: ervaringsdeskundige kinderarmoede in het gezin



-Michiel van Vliet: Kinderarts UMC Groningen



-Nadja Jungmann: Lector ‘Schulden en Incasso’ bij Hogeschool Utrecht



-Erik Dannenberg: Voorzitter Divosa (vereniging gemeentelijke directeuren in sociaal domein)



-Margrite Kalverboer: Hoogleraar RUG en Kinderombudsman/vrouw



-Jacco Vonhof: Voorzitter MKB-Nederland



-Tweede Kamer leden: René Peters (CDA), Marijke van Beukering-Huijbregts (D66), Gijs van Dijk (PvdA)





Presentatie is in handen van Marijke Roskam, bekend van BNR en vaste presentator van de Publieksacademie Kinderarmoede.



De uitzending is gericht op professionals die werken op het thema kinderarmoede en andere betrokkenen uit de wereld van jeugd, gezin, zorg, gezondheid, welzijn, werk en onderwijs.



Kijkers kunnen meedoen met polls, chatten, tips en suggesties delen en vragen stellen. Deelname is gratis.



Uitzending: Maandag 29 juni 2020 van 20.00-21.00 uur. Via deze link kan je meedoen: https://digevents.nl/vaccintegenkinderarmoede



Toegang is vanaf 19.30 uur mogelijk door je aan te melden met je naam en e-mail. Noteer zelf tijd/datum in je agenda en plak bovenstaande link erbij. Voor de livestream bestaat vooraf geen registratieproces..Maximaal aantal kijkers is 1.000.



Voor vragen kan je mailen naar info@alliantiekinderarmoede.nl