UIT Festival 2019 blaast Den Haag omver met ongekend groot programma

UIT Festival Den Haag staat op het punt te beginnen: vanaf aankomende vrijdag 6 september tot en met zondag 8 september verandert het Lange Voorhout, in samenwerking met 145 culturele instellingen in een cultureel paradijs. Het festival presenteert meer dan 120 optredens die dienen als trailers voor cultuurseizoen 2019-2020. UIT Festival Den Haag is gratis te bezoeken en biedt drie dagen lang inspiratie aan jong en oud.



Vrijdag 6 september: UIT in de Wijk



Op vrijdag trapt UIT Festival Den Haag af met UIT in de Wijk, een avond waarop zeven Haagse cultuurankers elk een gevarieerd programma presenteren. Naast muzikanten zoals Karsu en Max Douw in Laaktheater, kun je in Bibliotheek Leidschenveen ook musicalactrice en soulzangeres äicha Gill (bekend van The Voice of Holland ) bewonderen of ondergedompeld worden in de verrassende moves van dansgroep Dangerous Combination.



Voor iedereen die zin heeft om de heupen los te gooien: in Muzee Scheveningen kun je een workshop Argentijnse Tango, oftewel dé sociale improvisatiedans met oneindig veel variatie aan beweging waarin interactie en beleving centraal staan, volgen. De Nieuwe Regentes presenteert onder andere community-art-voorstelling Zand en Veen met thema’s als onzekerheden, innerlijke gevechten en hoe deze te overwinnen. Ook PAARD opent haar deuren met Paard van Stal, een programma waar psych-drone bands als Tau tot postpunk van Egyptian Blue te horen is.



Zaterdag 7 september: UIT Nacht



Op zaterdagavond, wanneer UIT Festival om 20.00 uur het stokje overneemt van het Embassy Festival, staan schitterende artiesten zoals A Mili, Nana Fofie en The Cool Quest op het podium om samen met alle festivalgangers één groot feest te vieren. Verwacht bijvoorbeeld spetterende optredens van buitengewoon talent op het Lange Voorhout en een buitenbios met filmvertoning van Lola rennt door Filmhuis Den Haag. In Korzo vind je een volledig programma gevuld met allerlei soorten dans; van hiphop door Heavy Hitters tot Sarada Sarita’s New Way Vogue tot Jasper van Luijks zoektocht naar de verslaving van onze beeldcultuur.



Ook Onze Ambassade, het bijzondere gebouw dat voorheen aan de Amerikaanse Ambassade toebehoorde, verandert in een muzikaal oord. Zo verrast Elektrovolt je daar met zijn elektronische muziekprojecten, geïnspireerd op vreemde muziekinstrumenten en middeleeuwse- en folkmuziek. Daarnaast neemt muzikant Ave éva 369 met een selectie nummers van haar eerste album je mee op een reis door de hemel, hel en het vagevuur terwijl ondertussen een huwelijk tussen geest en materie wordt gesloten dat de poorten naar een lang verloren paradijs opent. Voor iedereen die benieuwd is naar een totaal nieuw muziekgenre genaamd ‘depriwave’: kom kijken bij Stippenlift die zijn elektronische muziek vergezeld van teksten over huilen, leed en depressie.



Ondertussen betoveren Spinvis en Michael Prins het publiek tijdens hun optredens in de Nieuwe Kerk. Daarnaast te bewonderen is operazangeres en publiekslieveling Tania Kross met haar show Van Mozart tot Madonna – muziek die haar eigen leven verrijkt en nu ook het onze. In de Kerktuin van de Nieuwe Kerk zullen zo’n zestig drummers van de Yamato Taiko School een spectaculair optreden geven dat, volgens Japanse traditie, je energieniveau een boost geeft. Klanken worden gevisualiseerd met grote bewegingen en sprekende gezichtsuitdrukkingen: cultuur, muziek en sport vormen samen een bruisend geheel. Kortom: Yamato Taiko School is een ervaring op zich. Voor fans van Selah Sue, Banks en Dua Lipa is er nu YSA. Haar onderscheidende stem en energieke geluid zorgen voor eerlijke, sterke en verfrissende songs die niet onopgemerkt zijn gebleven. Zo speelde ze al meerdere keren bij 3FM, en zijn haar songs bij elkaar al zo’n 800.000 keer gestreamd.



Zondag 8 september: Cultuurmarkt en live-optredens



Op zondag is het tijd voor de Cultuurmarkt op het Lange Voorhout live-optredens op de vijf verschillende podia van UIT Festival Den Haag en is er randprogramma voor jong en oud, vertoont Filmhuis Den Haag de spannende film Dolfje Weerwolfje en treedt zelfs Brandweerman Sam op. De Dutch Don’t Dance Division, een dansgezelschap met tien full-time, professionele dansers die iedereen kennis willen laten maken met dans. Of je nu een dansliefhebber bent van 5 of 85, professioneel of amateur, De Dutch Don’t Dance Division heeft zijn deuren open staan.



Naast optredens van artiesten als Kenny B, Tim Akkerman & Dorona Alberti en Thijs Boontjes Dans- en Showorkest, vind je ook het bijzondere programma van Writers Unlimited, met onder andere dichter Ellen Deckwitz en spoken word artist Elten Kiene. Beiden dragen ze voor uit eigen werk.



Op het Lange Voorhout vindt ook de Cultuurmarkt plaats met meer dan honderd instellingen die entreekaartjes voor het aankomende seizoen met flinke korting verkopen. Daarbij vind je er zeepkistoptredens, allerlei verschillende workshops – van muziekles tot fotografie en een Silent Disco.



In Diligentia staat Daan Boom ‘véél te veel’ te vertellen aan het publiek, geeft cabaretier Farbod je inzicht in zijn leven als artiest en verse vader en maak je samen met Beperkt Houdbaar een complete comedyfilm met meerdere verhaallijnen en zo’n twintig personages.



Bovenstaande is slechts een greep uit de meer dan 120 programmaonderdelen en 145 deelnemende culturele instellingen. Meer weten? Check: http://www.uitfestivaldenhaag.nl.



UIT Festival Den Haag: De trailer van jouw cultuurseizoen



Vrijdagavond 6 september 2019 | v.a. 17.00 uur: UIT In De Wijk en PAARD Van Stal



Zaterdag 7 september 2019 | v.a. 20.00 uur: UIT Nacht Lange Voorhout & Previews in verschillende culturele instellingen



Zondag 8 september 2019 | 12.00 - 18.00 uur: Lange Voorhout – Cultuurmarkt & 5 podia & Ooievaarspas 30 Jaar & Culturele Instellingen