Kindergarden Delft Zuid komt naar je toe tijdens de Nationale Voorleesdagen

Vandaag gaan de Nationale Voorleesdagen van start. Een week waar we altijd graag aandacht aan besteden bij alle Kindergarden vestigingen in Delft.



Een klein groepje kinderen die bij Kindergarden naar de noodopvang gaan, konden vanmorgen genieten van het voorleesontbijt. Zij mochten in pyjama naar de opvang komen en werden voorgelezen uit prentenboek van het jaar ‘Coco kan het!’, van illustrator en kinderboekenschrijfster Loes Riphagen, om vervolgens samen lekker te ontbijten.



Nu de meeste kinderen van onze kinderopvang in Delft dit jaar thuis zijn, bedacht het pedagogisch team van Kindergarden Delft Zuid om de Nationale Voorleesdagen maar naar de kinderen thuis te brengen. Alle kinderen van het kinderdagverblijf kregen een pakketje met knutselmateriaal dat in het thema stond van het prentenboek 'Coco kan het!'. Zo ging pedagogisch medewerker Manuela thuis langs bij de kleine Ben om het pakketje persoonlijk (met 1,5 meter afstand uiteraard) te overhandigen. Wat vond hij het leuk om het pakketje van zijn eigen leidster in ontvangst te nemen!



Omdat (voor)lezen belangrijk is willen we, ondanks de lockdown, zo veel mogelijk kinderen en ouders bereiken om in aangepaste vorm deel te nemen aan het voorleesontbijt en bijbehorende activiteiten. Zo heeft vanmorgen pedagogisch medewerker Lisa digitaal het prentenboek van het jaar voorgelezen aan alle kinderen (ook thuis). Zo had men bij Kindergarden Delft Zuid toch echt 'een gezamenlijk een voorleesontbijt' én kon 'iedereen meedoen'.



