Pincvision opent kantoor in Londen

Nieuw kantoor in het VK voor meer persoonlijk contact met relaties en uitbreiding van positie in de markt



Pincvision, nummer 1 partner in trade compliance outsourcing, heeft aangekondigd dat zij per 1 januari 2021 haar Europese aanwezigheid gaat versterken door het openen van een kantoor in Londen. Met een kantoor in het Verenigd Koninkrijk kan het in Doetinchem gevestigde bedrijf haar relatie met lokale klanten verder uitbouwen en versterken. Daarnaast wordt er focus gelegd op het uitbreiden van het klantenbestand, multinationals die actief zijn op de Europese en wereldwijde markt.



Veel internationaal opererende bedrijven hebben een Europees hoofdkantoor dat gevestigd is in Nederland of Groot-Brittannië. Vandaar dat een vertegenwoordiging in Londen een logische volgende stap is voor Pincvision, om zo dichter bij haar doelgroep gevestigd te zijn.



Rob Holtslag, Chief Commercial Officer, over de uitbreiding: “Wie de klant heeft, heeft de toekomst. Wij zijn dan ook zeer trots en verheugd over deze prachtige nieuwe stap voor Pincvision. Een droom die uitkomt. Wij kijken ernaar uit om onze positie op de Britse markt verder uit te bouwen en onze lokale klanten vaker persoonlijk te kunnen ontmoeten.”



Pincvision UK Ltd. gaat zich uitsluitend bezighouden met de verkoop van Pincvision’s huidige serviceportfolio. De operationele werkzaamheden worden uitgevoerd op het hoofdkantoor in Doetinchem. Dan Ipsen krijgt als Managing Director van Pincvision UK Ltd. de dagelijkse leiding in handen.



Please find the English press release enclosed.