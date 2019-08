Volgende week heropenend Naturalis snel vergeten door jongeren

Populariteit Rijksmuseum schiet omhoog, blijkt uit onderzoek alle attracties



Wereldwijd is er nog nooit zo veel aandacht geweest voor biodiversiteit, maar daar profiteert Naturalis nog niet optimaal van. Tijdens de twee jaar durende bouwwerkzaamheden is de reputatie van Naturalis onder jongeren het hardst gedaald van alle Nederlandse dagattracties en staat het inmiddels 12e op de lijst van favoriete attracties. Het Rijksmuseum schoot in dezelfde periode van de 25e naar de 10e positie. Dit blijkt uit het Dagattracties Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy onder 800 jongeren.



‘Het afgelopen jaar is relatief rustig verlopen voor Naturalis, zonder vervelend nieuws over bouwproblemen of ander ongerief. Dat is natuurlijk positief. Maar daardoor is het museum ook veel publiciteit misgelopen. Door een relletje zoals de fietstunnel onder het Rijksmuseum blijven mensen over je merk praten’, aldus merkadviseur Hendrik Beerda. ‘Ook is het één week voor de opening nog tamelijk rustig rondom het merk Naturalis. De Hermitage in Amsterdam wist al maanden voor de opening landelijke aandacht te genereren met een teaser-campagne en een samenwerkingsactie met de BankGiro Loterij.’



‘Publiciteit die hard nodig is om zeker bij jongeren op de radar te blijven. Nu zijn jongeren Naturalis een beetje uit het oog verloren,’ aldus Beerda. ‘Slechts 1 op de 5 jongeren heeft een bezoek aan Naturalis op het verlanglijstje staan. Twee jaar geleden was dat nog 1 op de 3 jongeren. Ook onder ouders is de populariteit van Naturalis gedaald.’



Mogelijkheden om enthousiasme van jongeren terug te winnen



Toch ziet Beerda veel mogelijkheden voor het biodiversiteitscentrum om het weggezakte enthousiasme onder jongeren weer terug te winnen. ‘Biodiversiteit is een actueel onderwerp. Wereldwijd wordt daar aandacht voor gevraagd, het museum is relevanter dan ooit. Met de bekende bioloog Freek Vonk speelt Naturalis daar natuurlijk al handig op in. Ook de T.Rex Trix trekt geheid weer de nodige bezoekers. Daarnaast bieden de negen nieuwe thematische museumzalen volop mogelijkheden om nieuwswaarde te genereren.’



De merkadviseur heeft nog een tip voor het museum in petto. Beerda: ‘Uit het Dagattracties Merkenonderzoek blijkt dat er een cruciale rol is weggelegd voor moeders. Wanneer een bestemming wordt gezocht voor een gezinsuitje, heeft de moeder in de helft van de gezinnen de beslissende stem. Vaders hebben dat slechts in 1 op de 5 gezinnen. En de website is voor jongeren veruit de belangrijkste informatiebron voorafgaand aan het museumbezoek.’



Populariteit Rijksmuseum schiet omhoog onder jongeren



Waar Naturalis in populariteit daalt, schiet in hetzelfde Dagattracties Merkenonderzoek het Rijksmuseum omhoog in de lijst. Hoewel het Spoorwegmuseum onder jongeren nog nét iets beter scoort, staat het Rijksmuseum voor het eerst in de top 10. Op nummer 1 staat steevast de Efteling als meest geliefde dagje uit.



‘Het Rijksmuseum is het populairste museum voor jongeren vanaf 9 jaar. En de interesse onder deze groep is in twee jaar tijd enorm toegenomen. Het is duidelijk dat alle aandacht die het museum aan het educatiebeleid geeft zijn vruchten afwerpt’, aldus Hendrik Beerda. ‘De volgende uitdaging is om kinderen tot 9 jaar nóg enthousiaster te krijgen voor het Rijks. Voor deze leeftijdsgroep is het Spoorwegmuseum nu duidelijk het nummer één museum. Zij vinden de Utrechtse attractie vooral stoerder dan het Rijks, maar ook gezelliger, unieker, vriendelijker en van hetzelfde kwaliteitsniveau.’



Dagattracties die jongeren het liefst willen bezoeken; ranglijst in 2019 (versus 2017)



1. (1) Efteling



2. (2) Walibi Holland



3. (4) Apenheul



4. (5) Dolfinarium



5. (8) Beekse Bergen



6. (7) Duinrell



7. (20) Monkey Town



8. (9) Het Spoorwegmuseum



9. (11) Slagharen



10. (25) Rijksmuseum Amsterdam



11. (14) WILDLANDS Adventure Zoo



12. (3) Naturalis



13. (12) Ouwehands Dierenpark Rhenen



14. (19) Toverland



15. (15) Nederlands Openluchtmuseum



16. (10) NEMO Science Museum



17. (16) Diergaarde Blijdorp



18. (13) Julianatoren



19. (18) Ballorig



20. (21) Avonturenpark Hellendoorn



Onderzoek onder 800 jongeren van 4 tot 18 jaar



Het Dagattracties Merkenonderzoek is in 2010 met de Universiteit van Amsterdam ontwikkeld. Het onderzoek meet jaarlijks de reputatie van alle Nederlandse dagattracties. Voor het onderzoek van 2019 zijn 800 jongeren van 4 tot 18 jaar in twee stappen ondervraagd. Eerst is de spontane bekendheid van alle leerzame en ontspannende attracties onderzocht. Daarna is voor de 50 spontaan bekendste uitjes navraag gedaan naar de merkkracht, het imago en de bezoekintentie.



Andere opvallende conclusies uit het Dagattracties Merkenonderzoek 2019 onder jongeren:



- Anne Frank Huis is in twee jaar tijd uit zicht geraakt bij de jeugd; Noord-Hollandse speeltuin Linnaeushof is de sterkste nieuwkomer in de top 50 van dagattracties met het sterkste imago



- Gezelligste dagattractie ligt in Drenthe (Drouwenerzand); het vriendelijkste dagje uit is AquaZoo Friesland; Walibi vinden jongeren het stoerst; museum over het lichaam CORPUS is het meest speciaal



- Nummer één dagattractie Efteling scoort op alle imago-aspecten een top 5 positie; kwaliteit is de meest onderscheidende eigenschap