Nederlanders positief tegenover heropstarten face-to-face collectes

Nederlanders staan positief tegenover heropstarten van straatcollectes en huis-aan-huiswerving. Dat blijkt uit de donatiemonitor van neuromarketing onderzoeksbureau Bloakes. 44% van de ondervraagden (op basis van meer dan 15.000 waarnemingen onder een representatieve groep van 150 respondenten*) is vóór de heropstart van face-to-face collectes en fondsenwerving, 33% staat er neutraal tegenover en slechts 23% is tegen de heropstart.



Normaal gesproken komen er jaarlijks via straat- en huis-aan-huiswerving honderdduizenden nieuwe donateurs bij. Collecteweken zijn altijd goed voor een groot deel van de inkomsten van goede doelen: de opbrengsten van één collecteweek kunnen oplopen in de miljoenen voor grotere doelen. Door de coronamaatregelen hebben deze organisaties dan ook een enorm gedeelte van hun inkomsten misgelopen.



Vanaf 6 juni mogen collectes en straatwerving weer opgestart worden. Zo begint medio juni bijvoorbeeld de Maag Lever Darm Stichting met de eerste huis-aan-huis collecte. Daartegenover heeft de Nederlandse Hartstichting besloten de collecteweek in week 15 over te slaan en is mobiel gaan ‘collecteren’. Mogelijk later dit jaar wordt dat ingehaald.



Hoe de heropstart gaat verlopen is nog spannend voor de goede doelen. Echter zijn mensen ondanks de versoepelingen van de maatregelen nog steeds voorzichtig met sociaal contact. Naar aanleiding van terechte zorgen vanuit de charitas branche heeft Bloakes een donatiemonitor ontwikkeld.



Uit de Bloakes’ donatiemonitor blijkt dat een groot aantal mensen collectes en huis-aan-huiswerving weer verwelkomt of neutraal over de heropstart denkt. Saskia Vinke, researcher bij Bloakes: “We zien wel dat maar liefst 44% een onbewuste voorkeur heeft voor het dragen van bescherming bij de collectanten en straatwervers. We adviseren goede doelen zo goed mogelijk te onderzoeken wat de effecten zijn van maatregelen zoals mondkapjes en handschoenen om zowel de collectanten als de donateurs een zo veilig mogelijk gevoel te geven zonder dat dit afschrikt.”



Een overgroot gedeelte van het werven van nieuwe donateurs en eenmalige giften vindt plaats in de openbare ruimte. Het is daarom van groot belang om dit na een tijd van stilte weer op te kunnen pakken. Gelukkig laten de positieve resultaten van Bloakes zien dat hier ook behoefte aan is in Nederland. Wel is zorgvuldigheid geboden bij het starten van de zaken.



* Elk item komt in meerdere impressies terug wat de betrouwbaarheid verhoogd, hierdoor zijn er minder respondenten nodig i.v.m. expliciet onderzoek. De praktijk wijst dan ook uit dat meer respondenten niet leidt tot andere resultaten.