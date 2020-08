Uitzender Driessen geeft flexmedewerkers zekerheid door werkbelofte

Waar de traditionele uitzendbureaus nog vanuit oude overtuigingen invulling geven aan de flexibele arbeidsmarkt, heeft de coronacrisis andermaal duidelijk gemaakt dat het hoog tijd is voor een andere insteek. Driessen, gespecialiseerd uitzendbureau voor de publieke sector, geeft een geheel eigen invulling aan flexwerk en introduceert voor al haar flexibele medewerkers bij de overheid, het onderwijs en in de gezondheidszorg de “werkbelofte”. Zij hoopt dat deze werkbelofte-aanpak brede navolging zal vinden binnen de gehele flexbranche.



De Nederlandse arbeidsmarkt is gebaat bij flexibele arbeid. Het geeft werknemers de kans om op een laagdrempelige en flexibele manier te werken bij organisaties, net wanneer en waar zij daar behoefte aan hebben. Het geeft tegelijkertijd werkgevers de kans om mee te bewegen met veranderende omstandigheden. Zo konden GGD’s de afgelopen periode snel opschalen vanwege de coronawerkzaamheden, en werd ook in de gezondheidszorg en binnen de overheid zo snel mogelijk bijgeschakeld. Driessen zorgt zo voor betekenisvol werk voor haar flexibele medewerkers en helpt organisaties hun belangrijke werk te kunnen doen.



Gezien het grote belang van flexibele medewerkers zou de verwachting moeten zijn dat flexwerk op dezelfde wijze wordt geregeld als vast werk. Toch blijkt in de praktijk dat voor flexkrachten soms minder wordt geïnvesteerd in opleiding en ontwikkeling, of dat het met een flexibel contract lastiger is om een hypotheek te krijgen. Om te laten zien dat het ook anders kan introduceert Driessen, uitzendbureau voor overheid, onderwijs en zorg, de werkbelofte voor haar flexwerkers.



Wat houdt de werkbelofte in?



Zelf maakt het uitzendbureau de analogie met een huwelijk. Er is het juridische formele aspect van het tekenen van een contract. Echter wat nog veel belangrijker is, is de emotionele belofte die de huwelijkspartners naar elkaar uitspreken om goed voor elkaar te zorgen. Driessen doet hetzelfde en spreekt daarom naar alle flexibele medewerkers haar werkbelofte uit. In deze belofte staat precies wat medewerkers van Driessen kunnen verwachten. Driessen belooft:



-Alles op alles te zetten om een betekenisvolle baan te vinden;



-Te investeren in ontwikkeling;



-Te kijken naar de kandidaat als persoon, ongeacht leeftijd, afkomst of gender;



-Medewerkers financieel veerkrachtig te maken;



-Te gaan voor een duurzame werkgelukkige carrière.





“Wij zetten ons als Driessen al 27 jaar in voor het werkgeluk van onze medewerkers. Dit blijft niet bij woorden, maar hier is onze hele dienstverlening op ingericht. Met onze werkbelofte willen we dit nu ook formaliseren,” aldus directeur Lisa Wouters. “In de toekomst willen we hier nog meer beloftes aan toevoegen. Dit vraagt om een zorgvuldige afweging, omdat we hetgeen we beloven ook altijd waar willen maken. Neem onze belofte ‘echte aandacht voor wie jij bent’. Het niet oordelen op leeftijd, afkomst of gender maar puur focussen op skills is één van de, voor ons vanzelfsprekende, beloftes. En hoewel dit uiteraard door veel organisaties wordt gezegd, blijkt het helaas toch nog niet overal ook echt te gebeuren. Wij investeren al jaren in training en voorlichting om te voorkomen dat het bij ons mis zou kunnen gaan. Het is onze stellige overtuiging dat iedereen een gelijke behandeling verdient, daarom maken bij daar een belofte van.”



Iedere flexibele medewerker bij Driessen krijgt voortaan naast een contract ook de vijf werkbeloftes waar medewerkers ze aan mogen houden. “Het enige dat wij hopen is dat ze volmondig ‘Ja ik wil’ zeggen” besluit Wouters.