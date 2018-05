Winnaars Integron klant- en medewerkerbeleving awards 2018 bekend

Prijzen voor best presterende organisaties van Nederland



Kaatsheuvel, 31 mei 2018 – Voor het negende jaar op rij heeft Integron de Beleving Awards uitgereikt aan organisaties die het beste presteren op het gebied van klant- en medewerkerbeleving. Op donderdag 31 mei hebben alle organisaties een prijs in ontvangst genomen in de Efteling tijdens de viering van het 25-jarige bestaan van Integron. Grote winnaars waren Hogeschool de Kempel en Ewals Cargo Care. Beide organisaties gingen met twee awards naar huis.



De Beleving Awards van Integron



Integron heeft in 2017 voor ruim 300 organisaties de tevredenheid en beleving onder klanten en/of medewerkers inzichtelijk gemaakt. De bedrijven met de beste scores zijn uiteindelijk als winnaars geselecteerd. Zij hebben dus de meest tevreden klanten en medewerkers. Nieuw is dit jaar de award voor de organisatie die het beste uit klant én medewerker haalt. Deze prijs is gebaseerd op de beste verhouding tussen de klant- en medewerkerstevredenheid. De genomineerden voor deze award zijn geselecteerd uit ruim 40 organisaties die de klant- én medewerkerstevredenheid hebben laten onderzoeken door Integron.



Winnaars per categorie:



Klantbeleving categorie afval dienstverlening: Sims Recycling Solutions



Medegenomineerden waren: Van Scherpenzeel en RAD Hoeksche Waard



Klantbeleving categorie handel en industrie: Hollister



Medegenomineerden waren: MCB International en Paramelt



Klantbeleving categorie ICT dienstverlening: Yes telecom



Medegenomineerden waren: Flash Private Mobile Networks en Maxgrip



Klantbeleving categorie professionele en financiële dienstverlening: BNG Bank



Medegenomineerden waren NEN en Albron



Klantbeleving categorie transport en logistiek: Flash Group



Medegenomineerden waren CB en Kuehne + Nagel



Klantbeleving categorie NPS (meest aanbevolen door klanten): Paramelt



Medegenomineerden waren SVZ en Sims Recycling Solutions



Klantbeleving categorie grootste stijger: Lovink



Medegenomineerden waren CB en Omron



Medewerkerbeleving categorie (semi) publiek: Hogeschool de Kempel



Medegenomineerden waren Katholieke Pabo Zwolle en MEE Amstel en Zaanstreek



Medewerkerbeleving categorie professionele en financiële dienstverlening: de Jong & Laan



Medegenomineerden waren Tentoo en Baker Tilly Berk



Medewerkerbeleving categorie transport en logistiek: Ewals Cargo Care



Medegenomineerd was Bluekens Truck en Bus



Medewerkerbeleving categorie eNPS (meest aanbevolen door medewerkers): Hogeschool de Kempel



Medegenomineerden waren Katholieke Pabo Zwolle en Bluekens Truck en Bus



Medewerkerbeleving categorie grootste stijger: Baker Tilly Berk



Medegenomineerden waren Flash Private Mobile Networks en Hogeschool de Kempel



Het beste halen uit klant én medewerker: Ewals Cargo Care



Medegenomineerden waren Flash Private Mobile Networks en NEN.



Beleving Awards 2019



Over Integron



Integron is een toonaangevend onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van klant-, medewerker- en intern klantonderzoek. Klanten zijn de belangrijkste energiebron voor medewerkers en richtinggevend voor de voortdurende ontwikkeling van uw organisatie. Neemt de waarde voor en de waardering van klanten toe, dan leidt dit ook tot een positievere werkbeleving. Het benutten van klant- en medewerker potentieel zorgt dat u het beste uit uw organisatie haalt. Integron biedt onderzoek en inzicht en informeert en activeert uw organisatie om het beste uit klant en medewerker te halen. Samen onze opdrachtgevers bouwen we betekenisvolle en excellente organisaties waar klanten en medewerkers zich thuis voelen.