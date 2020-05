We drinken op dit moment liever bier met alcohol, dan alcoholvrij bier. Die conclusie trekt Bierista.nl op basis van marktcijfers en eigen onderzoek onder ruim vijfduizend bierliefhebbers. “Mensen zitten meer thuis, rijden minder auto en in deze bijzondere tijden is de behoefte aan ontspannen ‘geniet-momentje’ een stuk groter”, verklaart Alain Schepers van Bierista.nl.



Sinds begin dit jaar gaat er aanmerkelijk meer bier over de toonbank in die retail. Tot halverwege maart werd er 1,5% meer bier verkocht. Sinds de uitbraak van de crisis is de groei opgelopen tot bijna 7%. Alcoholvrij groeide tot aan de crisis met ruim 37%. Die groei is sinds corona bijna gehalveerd tot ruim 20%.



“Met de deuren van de horeca gesloten, is het logisch dat je een stijging ziet van bier in de retail. Dat zal niemand verrassen. Wat wel opvalt is dat er veel meer speciaalbieren worden gekocht en relatief minder alcoholvrij en zeker ook laag-alcoholisch bier. Relatief minder, want de explosieve groei voor wat betreft alcoholvrij mag er dan even uit zijn, de volumes groeien nog steeds met dubbele cijfers mede dankzij nieuwe volumemakers als Leffe 0.0 en Hertog Jan 0.0”, aldus Schepers.



Een eigen onderzoek onder de bierkenners van Bierista bevestigt dit beeld. “Wij zien ook dat onze Bierista’s ’s aan het eind van de middag vaker de thuiswerkdag afsluiten met een speciaalbier. En omdat men nauwelijks de deur meer uit gaat, wordt de ontspanning thuis gezocht. Dan is het genieten van een mooie IPA of Tripel een geliefd tijdverdrijf.”