Zakendoen met China is niet langer business-as-usual

Vrijdag 17 juli publiceert het LeidenAsiaCentre een onderzoek uitgevoerd door China Circle en Krijger & Partners naar de gevolgen van het politiserende Chinese economische klimaat voor Nederlandse bedrijven die zaken doen met China. China’s opkomst en toenemende assertieve houding in zowel de economische als politieke sfeer hebben gevolgen voor Nederlandse ondernemingen. Onder leiding van Xi Jinping raken politiek en ideologie in China bovendien steeds verder vervlochten met de economie. Dit maakt het voor Nederlandse bedrijven, die in het algemeen China nog steeds zien als een heel belangrijk handelsland met veel kansen, lastiger om zich afzijdig te houden van politiek gevoelige kwesties.



Het onderzoeksrapport is geschreven op basis van een uitgebreide bestudering van wetenschappelijke studies, zakelijke artikelen en journalistieke bronnen, en een reeks individuele (vaak vertrouwelijke) gesprekken met senior vertegenwoordigers van Nederlandse bedrijven. Na een analyse van de geopolitieke, Chinese en Europese context, behandelen auteurs Ardi Bouwers en Alex Krijger de concrete ervaringen van Nederlandse bedrijven in China. Het centrale standpunt van dit onderzoeksrapport is dat de scheiding van bedrijfsleven en politiek tijdens het zakendoen in China niet langer houdbaar is. De bekende Nederlandse aanpak, waarbij handelaren de politiek het liefst overlaten aan de dominee, blijkt steeds moeilijker vol te houden in het huidige China. Daarnaast concluderen de auteurs dat het Nederlandse bedrijfsleven meer coördinatie, begeleiding en steun vanuit de Nederlandse overheid, werkgeversorganisaties en andere professionals zou verwelkomen. Het onderzoeksrapport bevat veel concrete voorbeelden van ervaringen van Nederlandse bedrijven in China en presenteert een China Checklist voor Nederlandse bedrijven die hen kan begeleiden bij hun activiteiten in China.



Het onderzoeksrapport is te downloaden op www.leidenasiacentre.nl/the-china-challenge/, waar ook een begeleidend interview met de onderzoekers is te vinden.