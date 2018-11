Formule 1 ook de komende jaren op Ziggo Sport

Op de dag dat Ziggo Sport precies drie jaar bestaat maakt de zender bekend dat het opnieuw de uitzendrechten heeft verworven van de Formule 1. Dit betekent dat de verrichtingen van onder andere Max Verstappen tot en met 2021 via Ziggo Sport te zien blijven. Naast de races en kwalificatie zullen komend jaar ook de vrije trainingen via dit kanaal worden uitgezonden. Uiteraard blijft de Formule 1 ook beschikbaar via Ziggo Sport Totaal. Dit premium betaalpakket is bij alle distributeurs in Nederland beschikbaar en heeft inmiddels ruim 500K abonnees.



Ziggo Sport zendt de Formule 1 al sinds 2013 uit. Eerst nog alleen binnen het betaalpakket van Sport1, het huidige Ziggo Sport Totaal en sinds november 2015 ook via Ziggo Sport, het gratis sportkanaal voor alle digitale Ziggo abonnees. De Formule 1 races trekken regelmatig een miljoenen publiek naar de zender. Zo werd bijvoorbeeld de grand prix van Mexico door ruim 2 miljoen mensen via de verschillende platformen van Ziggo Sport bekeken. Ook de kwalificaties op zaterdag scoren goed. Met enige regelmaat kijken daar 500.000 mensen naar.



F1 TV Pro app



Komend Formule 1 seizoen brengt de Formule 1 organisatie in samenwerking met Ziggo de F1 TV Pro app naar de Nederlandse markt. Met deze app, waarvoor maandelijks moet worden betaald, kunnen onder andere de races live en on demand worden bekeken. Ook kan er met iedere coureur worden meegereden op het on board camera kanaal, is de onboard radio voor iedereen te horen en uiteraard zijn daar alle statistieken van de race te vinden. Tevens is er veel aandacht voor de rijke Formule 1 historie met veel historische races en Formule 1 gerelateerde documentaires.



Will Moerer, directeur van Ziggo Sport is blij dat de Formule 1 via Ziggo Sport te zien blijft: “Ik denk dat er in Nederland niet heel veel sportliefhebbers zijn die niet weten dat Ziggo Sport de Formule 1 uitzendt. Het spreekt voor zich dat ik erg verheugd ben dat er in die situatie de komende jaren geen verandering komt. De Formule 1 is voor ons als zender maar zeker ook voor Ziggo naast het vele Europese topvoetbal van groot belang. Hoewel het huidige seizoen nog niet eens ten einde is kijk ik nu al uit naar 2019 waarin Max Verstappen, waarmee wij overigens ook de komende jaren nog een partnership hebben, met zijn nieuwe Honda motor wellicht in staat is het gat met Lewis Hamilton verder te dichten’.



Ian Holmes, Director of Media Rights Formule 1®: “Formule 1 heeft in Nederland een lange en rijke historie en mede dankzij Max Verstappen is er de laatste jaren een aanzienlijke groei te zien. De beelden van het Oranje Legioen op Spa en Spielberg hebben de hele wereld bereikt. We zien dat Nederlandse fans meer dan ooit bezig zijn met de sport. Dit is dan ook een van de redenen waarom onze overeenkomst met Ziggo zo ontzettend belangrijk is. De verslaggeving van Ziggo Sport rondom de Formule 1 was de afgelopen jaren van topkwaliteit. Dit betreft niet alleen het live uitzenden van de races, maar ook alle extra content die zij aanbieden. Ik heb alle redenen om te geloven dat dit alleen maar zal groeien. Baanbrekend is ook de integratie van de F1 TV Pro app die vanaf volgend seizoen beschikbaar zal zijn op de Nederlandse markt. Deze app, die voor de Nederlandse markt tot stand is gekomen door een nauwe samenwerking tussen Formule 1 en Ziggo, zorgt voor een nog completer aanbod voor de Nederlandse Formule 1 fan.“



Over Ziggo Sport



Ziggo Sport is de gratis sportzender van Ziggo voor alle Ziggo klanten met digitale ontvangst. De zender, te ontvangen via kanaal 14, is de meest veelzijdige sportzender van Nederland en biedt een breed internationaal en nationaal sportaanbod met onder andere internationaal voetbal uit de UEFA Champions League, de Engelse Premier League, de Spaanse La Liga en de EK en WK kwalificatiewedstrijden, autoraces met onder meer de Formule 1, golf, tennis, basketball (NBA), hockey, rugby, beachvolleybal, veldrijden en atletiek. Daarnaast geeft Ziggo Sport ruim baan aan Nederlandse competities door live hockey, basketball, volleybal- en handbal wedstrijden uit te zenden.



Meer dan 4 miljoen huishoudens hebben een Ziggo abonnement op tv, 3,1 miljoen op internet en 2,5 miljoen op vaste en/of mobiele telefonie. Ziggo maakt deel uit van Liberty Global, het grootste kabelbedrijf in de wereld. Dit wereldwijde netwerk van kabel- en entertainmentbedrijven bedient 29 miljoen klanten in meer dan 30 landen.



Over Ziggo Sport Totaal



Ziggo Sport Totaal biedt vier digitale 24-uurs sportkanalen en twee extra kanalen voor live evenementen aan, waarbij de kijker zelf kan beslissen welke wedstrijd hij volgt. Het aanbod omvat diverse Europese voetbalcompetities, evenals de UEFA Champions League. Daarnaast zijn alle belangrijke golf- en diverse tennistoernooien via Ziggo Sport Totaal te volgen en besteedt de zender uitgebreid aandacht aan de Formule 1 (te zien op meerdere kanalen), basketball (NBA), hockey, rugby, beachvolleybal, veldrijden en atletiek.