De bubbel doorgeprikt – World Treasury Center maakt einde aan woekerprijzen in zorgproducten

VREELAND, 27 maart 2020 – Het World Treasury Center (WTC) maakt vandaag bekend dat het op de wereldmarkt voor fortuinjagers steeds moeilijker wordt prijzen op te drijven voor mondkapjes, beschermende kleding en beademingsapparatuur, enz.. Het World Treasury Center signaleerde afgelopen week dat de stuksprijs voor verschillende merken mondkapjes, waarvan de kostprijs in Chinese fabrieken rond de 6 à 7 cent en de verkoopprijs op 33 cent per stuk ligt, stijgt van 40 tot 60 cent. Deze stijging valt in het niet bij de eveneens gesignaleerde woekerprijzen van maar liefst € 4,60 per stuk bij bestelvolumes van honderdduizend stuks mondkapjes. Riks Noorman: “Voordat we aanbiedingen van medische spullen doorgeven aan de ziekenhuizen of aan het centrale punt van het Rode Kruis worden deze aanbiedingen gescreend op betrouwbaarheid en transparantie. Daar waar gewenst brengen we partijen bij elkaar voor het transport en de financiering zodat ladingen op de plek van bestemming aankomen. Dit alles op “non-profit” basis.” Het World Treasury Center slaat een brug van verkoop naar inkoop en maakt zaken transparant. Indien nodig wordt door een brouwbare, aan het WTC verbonden partij de aanbieder van zorgproducten lokaal gecontroleerd en ondersteunt het WTC inkopers van zorgproducten effectief bij het selecteren van de juiste aanbieders. Riks Noorman vervolgt: “We zien dat vooruitbetalingen worden afgedwongen – een risicovolle ontwikkeling. Wij adviseren daarvan af te zien en alleen met betrouwbare partijen zaken te doen. Stagnatie bij uitlevering en bij het op transport zetten van goederen blijkt ook tot de nodige problemen te leiden. Wij roepen op niet zomaar met elke aanbieding akkoord te gaan: vanuit emotie en inspelend op tekorten reageren kost geld.” Naar aanleiding van de vraag en de hectiek merkt Riks Noorman op dat productie wereldwijd op gang komt en hij verwacht de prijzen (dit onder alle voorbehouden) binnenkort wel zullen normaliseren. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen bevestigt het verhaal van Riks Noorman. “Daar zijn al veel voorbeelden van en berichten over,” aldus een woordvoerder. De ziekenhuizen werken daarom samen met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om materieel naar Nederland te halen en de betrouwbaarheid van aanbieders te controleren. Het Rode Kruis zamelt voor het ministerie mondkapjes in van particulieren en bedrijven Please find enclosed the English version.

Het World Treasury Center is een mondiaal register dat een (industrieel) droppoint vormt voor beoordeling en waardebepaling. Dit register heeft wereldwijd meer dan 600 ondernemingen, banken, leasebedrijven en overheden als opdrachtgever. In het register van World Treasury Center worden objecten in de maritieme, transport- en bouwsector, waaronder schepen, bouw- en grondverzetmachines, vastgelegd.



Het World Treasury Center waarborgt lifetime logging en realtime tracking en beoordeling van deze objecten; dit levert essentiële informatie over de waardeontwikkeling voor (des)investerings-besluiten door financiers en ondernemers. Het World Treasury Center faciliteert dataregistratie en beoordeling daarvan in samenwerking met wereldwijd opererende experts. Wat vervolgens inzicht geeft in het gebruik en verbruik van vervuilende elementen.



De door World Treasury Center sinds 1986 ontwikkelde applicatie analyseert deze verrijkte gegevens en komt met een eenduidige, objectieve beoordeling als uitkomst voor financiers en belanghebbenden. Dit maakt in realtime de impact op het milieu – nu en in de toekomst – ook financieel inzichtelijk. De applicatie vindt haar methodologische oorsprong in de scheepsbouw, boorplatformen, kranen en bouwmachines. De door World Treasury Center gehanteerde methodiek brengt verschillende disciplines bij elkaar en ondersteunt zo de doorbraak naar een schonere wereld.



Het World Treasury Center is een onafhankelijk platform/kadaster in termen van zowel structuur als geregistreerde content. In het platform is informatie over meer dan 200.000 objecten wereldwijd en voor miljarden euro’s aan waarde vastgelegd.



