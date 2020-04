Stijgende vraag ondernemers en zzp’ers naar rustige werkplek

Huurbieding.nl ziet forse toename aantal reacties op kleinere kantoorruimte



BARENDRECHT – Nu het thuis drukker is en de horeca is gesloten, is een groeiend aantal Nederlandse ondernemers en zzp’ers op zoek naar kleine kantoorruimte en een rustige werkplek. Dat meldt Huurbieding.nl, dat het aantal reacties op zijn online huur- en verhuurplatform tijdens de Coronacrisis fors ziet stijgen.



De zoekmachine voor bedrijfspanden krijgt normaal zo’n 1250 reacties per maand binnen. Nu veel bedrijven sinds maart zijn gesloten en thuiswerken de norm wordt, zijn dat er 1600. Er wordt vooral gereageerd op kantoren en werkplekken tot 200 vierkante meter, met ruimte voor maximaal vijf bureaus.



De explosieve stijging heeft oprichter en eigenaar Kees Jan Verplanke verbaasd. ,,Zodra je het woord crisis hoort, zakt de moed je in de schoenen. Daar gaan we, dacht ik, maar niets blijkt minder waar. Tegen de verwachtingen in is het aantal reacties van potentiële huurders aanzienlijk gestegen in de afgelopen maand”, stelt hij.



Hij ziet vooral zzp’ers en kleine ondernemers die op zoek zijn naar werkruimte. ,,Normaal zwoegen zij op zolderkamers of zie je ze driftig typend hun werk doen in hippe horecagelegenheden. Deze ondernemers hebben door de Coronacrisis vaak niet alleen werk verloren, maar ook een werkplek. Luidruchtige kinderen en partners nemen zolderkamers over en horecagelegenheden zijn tot nader order gesloten. Daarom zijn velen op zoek naar een plek voor zichzelf om gefocust te kunnen werken”, denkt Verplanke.



Sinds de crisis is er meer ‘winkelpubliek’ op Huurbieding.nl. Veel zakelijke activiteiten en evenementen vinden momenteel sowieso online en op social media plaats. Doordat het bij veel bedrijven nu ook een stuk rustiger is, hebben ondernemers juist nu de tijd om zich te oriënteren op potentiële, nieuwe kantoorlocaties.



Bij het bezichtigen van een werkplek gelden de landelijke regels. Dat regelen huurders en verhuurders zelf, als ze maar anderhalve meter afstand houden. Nieuw zijn de virtuele bezichtigingen waarin een verhuurder of bedrijfsmakelaar via een video zijn of haar pand laat zien. Soms in de vorm van een professionele video, maar ook rondleidingen met behulp van Skype zijn interessante, nieuwe mogelijkheden die beide partijen omarmen, ziet het platform.



Huurbieding.nl is in 2012 opgericht om de vastgeroeste verhuurmarkt open te breken. Met een stijging van 70 nieuwe kantoor-, winkel-, en bedrijfspanden per maand is het platform hard op weg de grootste, onafhankelijke verhuurwebsite voor bedrijfsvastgoed te worden.