Project Y: Een unieke studie onder alle Nederlanders met MS uit 1966

Tijdens het Goed Geld Gala van de VriendenLoterij, maandag 19 februari jl., ontving Dorinda Roos, directeur Stichting MS Research uit Voorschoten, een cheque ter waarde van € 610.000,--. Het bedrag wordt ingezet voor Project Y (zeg Why) van het VUmc MS Centrum Amsterdam, een uniek project in de wereld. Dit wetenschappelijke onderzoek onder alle Nederlanders met multiple sclerose (MS), die geboren zijn in 1966, ontrafelt het beloop van de ziekte.



Goed Geld Gala



De VriendenLoterij kan dit jaar opnieuw meer geld geven aan goede doelen die mensen helpen om mee te (blijven) doen in onze maatschappij. Met dit mooie nieuws opende de VriendenLoterij het jaarlijkse Goed Geld Gala in Singer Laren. Dankzij de deelnemers steeg de afdracht aan deze Nederlandse goede doelen naar 58,9 miljoen euro. Daarnaast maakte de VriendenLoterij bekend dat vijf nieuwe organisaties vanaf nu een vaste jaarlijkse bijdrage krijgen. Hiermee komt het totaal aantal goede doelen dat de VriendenLoterij steunt op 50.



Project Y



MS is nu nog onvoorspelbaar en daarom moeilijk behandelbaar. Project Y creëert een uitzonderlijke dataset (“een wetenschappelijke goudmijn”) waarvan vele onderzoekers in binnen- en buitenland gebruik kunnen maken om MS voorspelbaarder en beter behandelbaar te maken. De uitkomst van Project Y is van belang voor alle 2,5 miljoen mensen met MS wereldwijd en voor iedereen die de ziekte in de toekomst treft. "Als we weten welke ziektemechanismen het ziektebeloop bepalen, kunnen we gerichter ingrijpen om iedereen een gunstig verloop te geven", aldus prof. dr. Bernard Uitdehaag, neuroloog en directeur van het VUmc MS Centrum Amsterdam.



Over VUmc MS Centrum Amsterdam



Het VUmc MS Centrum Amsterdam is nationaal en internationaal toonaangevend. Het behoort tot de wetenschappelijke top drie van de academische MS centra wereldwijd. Hoogwaardig MS-onderzoek, zorg voor MS-patiënten en het opleiden van MS-deskundigen staan centraal. Ruim honderd onderzoekers, zorgverleners en ondersteunend personeel van twaalf afdelingen zetten zich dagelijks in voor mensen met MS.



Over Stichting MS Research



Stichting MS Research heeft als belangrijkste doel het stimuleren en financieren van wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte multiple sclerose bij volwassenen en kinderen. Daarnaast informeert zij een breed publiek over de wetenschappelijke, medische en maatschappelijke aspecten van MS. Door de investering in onderzoek is de diagnose naar MS verbeterd, het verloop van de ziekte beter in kaart gebracht en is de behandeling en de kwaliteit van de zorg van mensen met MS vooruitgegaan.



Over de VriendenLoterij



De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden. Ook steunt zij vrijwilligers in hun ambitie om een bijdrage aan de maatschappij te leveren. De loterij werft fondsen voor goede doelen die werken aan gezondheid en welzijn en geeft bekendheid aan hun werk. Sinds 2004 heeft Stichting MS Research meerdere substantiële financiële bijdragen van de VriendenLoterij ontvangen. Mede dankzij deze bijdragen kan Stichting MS Research (evt. in samenwerking met derde partijen) wetenschappelijk onderzoek financieren naar de oorzaak en uiteindelijke oplossing van multiple sclerose



Over multiple sclerose



MS is een aandoening van het centraal zenuwstelsel, waarbij de bescherm- en isolatielaag rondom de zenuwen in de hersenen, ruggenmerg en oogzenuwen (het centrale zenuwstelsel) is beschadigd. Hierdoor kunnen onder andere problemen ontstaan met lopen, voelen en zien. MS is waarschijnlijk een auto-immuunziekte, dat wil zeggen dat het immuunsysteem eigen weefsel beschadigt. De ziekte openbaart zich vooral tussen het 20e en 40e levensjaar. Nederland telt ongeveer 17.000 mensen met MS.



Samenwerkingspartners



Stichting Mission Summit zamelt geld in voor wetenschappelijk onderzoek naar MS. Zij doet dit door letterlijk en figuurlijk bergen te verzetten. Niels van Buren, één van de oprichters van Mission Summit, heeft MS en was in 2016 de eerste man ter wereld met MS die de Mount Everest beklom. Mission Summit organiseert jaarlijks fondsenwervende activiteiten en inspireert ook andere mensen om in beweging te komen. Sinds 2016 steunt Mission Summit Project Y. In juli 2017 is een team van Mission Summit op expeditie geweest in de Alpen en heeft daarmee opnieuw geld ingezameld voor Project Y. Stichting MS Research, VUmc MS Centrum Amsterdam, Stichting Mission Summit en vele mensen met MS en hun omgeving slaan de handen ineen om het onderzoek Project Y mogelijk te maken.