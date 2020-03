Goed werkgeverschap: verschillen nemen toe



Dit zijn de Beste Werkgevers van 2019-2020



De medewerkers van Nederland hebben gesproken. Zij riepen deze organisaties uit tot de Beste Werkgever per branche van 2019-2020. Dat heeft Effectory bekend gemaakt op basis van haar jaarlijkse Beste Werkgeversonderzoek.



Dit zijn de organisaties die een Beste Werkgever Award winnen in hun branche:



Profit



-Bouw en infrastructuur: VolkerWessels Bouw en Vastgoed Ontwikkeling



-Energie, water en telecom: Zelfstroom



-Financiële dienstverlening: Visser & Visser



-Productie en industrie: Pure Ingredients



-Retail: EP Tummers



-Verzekeraars: a.s.r.



-Vrije tijd, reizen en cultuur: Apenheul



-Wholesale: Royal Lemkes



-Zakelijke dienstverlening: Daan





Non-profit



-Gemeenten: Gemeente Hof van Twente



-MBO-scholen: Grafisch Lyceum Utrecht



-Onderwijs: Wageningen University & Research



-Openbaar Bestuur en Veiligheid: Centraal Planbureau



-Woningcorporaties: Woonstichting 'thuis





Zorg



-Gehandicaptenzorg: Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind



-GGZ: JADOS



-Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT): Frankelandgroep



-Ziekenhuizen: Stichting het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis



-Zorg overig: Medical Groep





Deze winnaars per branche mogen zich nu een jaar lang ‘Beste Werkgever 2019-2020’ noemen.



18 maart 2020: bekendmaking landelijke winnaars



Op 18 maart maakt Effectory tijdens het Happy People – Better Business event bekend wie van alle branchewinnaars de hoogste score heeft gekregen en dus de Beste Werkgever van Nederland is. Dat gebeurt binnen twee categorieën: organisaties met meer of minder dan 1.000 medewerkers.



Het Beste Werkgevers Keurmerk



In het Beste Werkgeversonderzoek beoordeelden meer dan 500.000 medewerkers hun werkgever. De best scorende organisaties zijn het afgelopen jaar beloond met het ‘Beste Werkgevers Keurmerk’: Nederlands grootste, onafhankelijke keurmerk voor goed werkgeverschap. Dit eerlijke én gratis keurmerk is alleen te behalen, door wat eigen medewerkers over hun organisatie als werkgever zeggen.



Het recept voor goed werkgeverschap



Beste Werkgevers blijken een aantal zaken gemeen te hebben. Ze hebben over het algemeen een inspirerende directie, weinig managementlagen en een aansprekende missie. Ze geven hun specialisten veel verantwoordelijkheid en hinderen hen niet met onnodige regels. Ze delen informatie over bijvoorbeeld de omzet, winstgevendheid of klanttevredenheid, zodat medewerkers een duidelijk kader hebben om zichzelf en de organisatie te verbeteren. Beste Werkgevers maken bovendien vaker gebruik van sociale innovatie: ze vragen hun medewerkers hoe het werk sneller, goedkoper, slimmer en klantgerichter kan gebeuren. Om al dit soort redenen is het bij Beste Werkgevers volgens de ervaringsdeskundigen prettig werken.



Goed werkgeverschap: verschillen nemen toe



Organisaties met een Beste Werkgevers Keurmerk scoorden dit jaar gemiddeld een 7,5 in de Beste Werkgevers Scan. Organisaties zonder keurmerk behaalden een gemiddelde score van 6,6. Vorig jaar was dat nog 6,9. Het verschil tussen werkgevers met en zonder keurmerk is dit jaar dus toegenomen.



Goed werkgeverschap loont



Beste Werkgevers hebben medewerkers die bevlogen zijn, met plezier hun werk doen en zich bij de organisatie betrokken voelen. Ze krijgen energie van hun werk en ervaren daardoor een lagere werkdruk. Dat komt tot uiting in een lager verzuim, een hogere verloopbestendigheid en een grotere klantgerichtheid. Het Beste Werkgevers Keurmerk maakt het voor organisaties eenvoudiger om nieuw talent te werven.



Nu ook een internationaal keurmerk: World-class Workplace



Het Beste Werkgevers-keurmerk van Effectory komt in 2020 wereldwijd beschikbaar als World-class Workplace. Het principe blijft hetzelfde: goed werkgeverschap belonen met een keurmerk. Meer dan 1.200 organisaties in 90 landen maken kans om door hun medewerkers uitgeroepen te worden tot een World-class Workplace.