Miljoen gratis bomen voor klimaat en biodiversiteit

Campagne MEERBOMENNU! van start. Heel Nederland kan meedoen.



Stichting Nationale Boomfeestdag, Stichting MEERGroen, Caring Farmers en Urgenda slaan de handen ineen om komende winter minimaal 1 miljoen bomen gratis weg te geven, als ultieme bijdrage aan het klimaat. Veel van deze bomen en struiken zullen het Nederlandse platteland gaan opfleuren, maar ook particuliere tuinen1. Iedereen kan aanspraak maken op gratis plantgoed - van burger tot school tot bedrijf tot gemeente -, want de natuur produceert ieder jaar een overdaad aan zaailingen. Wanneer deze onder deskundige ecologische begeleiding worden verzameld en elders geplant, kan er met weinig middelen een geweldige uitbreiding van natuur worden genereerd en tegelijkertijd CO2 opslaan. Iedereen kan helpen via www.meerbomen.nu.



Grootschalige actie nodig voor de toekomst



De vier organisaties vinden dat de ecologische crisis waar we in verkeren, een urgente, grootschalige en gezamenlijk uitgevoerde actie vereist. Bomen planten is dé oplossing om klimaatverandering te vertragen, biodiversiteit te herstellen én om burgers een positief handelingsperspectief te bieden. Bomen planten is de goedkoopste maatregel om CO2 vast te leggen, zeker als je gebruik maakt van de gratis kracht van de natuur. Er liggen dan ook vele plannen om Nederland de komende jaren van meer bomen te voorzien als ultieme klimaatmaatregel: denk in dit kader aan het positieve Kamerdebat over het Nationaal Bomenplan. De organisatie wil zo veel mogelijk kinderen en basisscholen betrekken bij haar actie: het gaat om HUN toekomst!



Gratis bomen, hoe werkt dat?



Regulier worden bomen en struiken afgenomen bij boomkwekers. Dit blijft essentieel, maar de natuur is een andere, maar weinig gebruikte bron voor plantgoed. Bomen en struiken planten zich ieder jaar voort, sommige soorten doen dat met duizenden tegelijk. Veel natuurbeheerders halen overtallige zaailingen weg en versnipperen deze. MEERGroen heeft inmiddels 13 jaar ervaring met het verzamelen en weggeven van zo’n 100 verschillende veelal inheemse planten- en bomensoorten.



Een rol voor iedereen



Een miljoen bomen planten vraagt vele handen. En die helpende handen stromen gelukkig al binnen! De boeren van Caring Farmers en Bionext gaan vele heggen en hagen planten om de biodiversiteit te versterken. Het netwerk van Natuur- en Milieueducatiecentra gaat bomenweggeefdagen organiseren in het hele land. Via stichting Corazon komen er duizenden fruitbomen binnen die kwekers dit jaar door corona niet konden verkopen. Het bedrijf Nestlé Nederland biedt, als onderdeel van hun wereldwijde vrijwilligersinitiatief, alle medewerkers de mogelijkheid zich beschikbaar te stellen voor oogst en plantwerk. Ook Delta Development Group, Danone en L’Oréal zijn enthousiast. Stichting Ecological Restoration Camps gaat oogst- en plantdagen organiseren met vrijwilligers. Iedereen kan helpen: met planten, oogsten, organiseren en financieren.