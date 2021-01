Theaterthriller geïnspireerd op de Duitse hitfilm Die Welle



Energieke filosofische thriller van prijswinnend regisseur



Het Nationale theater gaat in februari 2021 in première met: Het Experiment. Een nieuwe voorstelling geschreven en geregisseerd door prijswinnend regisseur Casper Vandeputte, een psychologisch machtsspel tussen een groep vrienden over een totaal uit de hand gelopen experiment op hun middelbare school. Geïnspireerd op de Duitse hitfilm Die Welle. De voorstelling is te zien in heel Nederland en zal op 20 februari in Den Haag in première gaan.







Het experiment



Casper Vandeputte schrijft en regisseert na Bloedlink opnieuw een actuele en confronterende coming-of-age-voorstelling. In Het Experiment reconstrueren oud-klasgenoten een groepsexperiment uit hun schooltijd. Docent Vos zette een onderzoek op naar groepsgedrag, uitsluiting en discriminatie. Door sommige leerlingen werd dit alleen zo fanatiek gespeeld dat het totaal ontspoorde. Elke leerling heeft een eigen verhaal waarheid over wat er toen precies gebeurde en waarom. In Het Experiment stapelen leugens en geheimen zich steeds verder op en ontstaat een heftige confrontatie.



Casper Vandeputte



Casper Vandeputte (35) maakte bij HNTjong de succesvolle producties Bloedlink (Zilveren Krekel) en De Gebroeders Leeuwenhart (selectie Nederlands Theaterfestival). Eerder dit jaar ontving hij de Toneelschrijfprijs voor Immens bij Theater Utrecht. Met zijn vaste team: Julian Maiwaild voor het toneelbeeld, Rebekka Wörmann voor de kostuums werkt hij weer samen aan Het Experiment.



Thematiek



Regisseur Vandeputte maakt voorstellingen die een reflectie zijn van de huidige tijdsgeest. Zijn voorstellingen voor Young Adults zijn altijd confronterend, in het moment en samen met acteurs vormgegeven. Zo ontstaat een actuele en confronterende voorstelling die je aan het denken zet. Het Experiment gaat in op het fascisme, de systematiek die erachter zit en hoe dat doorwerkt in de maatschappij.



HNTjong



HNTjong bestaat sinds 2013 en maakt alle jeugd en jongerenvoorstellingen bij Het Nationale Theater onder artistieke leiding van Noël Fischer. Het theatergezelschap maakt zowel voorstellingen voor de grote als kleine zaal en zowel voor kinderen als voor Young Adults.



Credits en speeldata



Tekst en regie: Casper Vandeputte



Met: Piet Kooij, Patsy Kroonenberg, Ntianu Stuger, Risé Benschop en Sharlee Daantje



Speelperiode: 19 februari 2021 tournee t/m 17 april 2021 (première 20 februari in Theater aan het Spui in Den Haag) Naast de vrije voorstellingen wordt deze productie nog meer dan 20 keer gespeeld voor leerlingen van het middelbaar onderwijs. Deze voorstelling zal binnen de coronamaatregelen door gaan voor 30 personen publiek. De speellijst is onder voorbehoud en gaat gefaseerd in verkoop via: www.hnt.nl