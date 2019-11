Vijf onderwijsvernieuwers ontvangen de SURF Onderwijsaward 2019

SURF onderscheidt Henk Hagoort, Bert-Jan Klaren, Silvester Draaijer, Marina Brinkman-Staneva en Fake Zijl met SURF Onderwijsawards



Tijdens de SURF Onderwijsdagen zijn vijf onderwijsvernieuwers geëerd met een SURF Onderwijsaward: Henk Hagoort (Hogeschool Windesheim), Bert-Jan Klaren (Hanzehogeschool), Silvester Draaijer (VU Amsterdam), Marina Brinkman-Staneva (Breda University of Applied Sciences) en Fake Zijl (Hogeschool Windesheim). De prijzen zijn uitgereikt door juryvoorzitter Christien Bok van SURF, die daarbij toelichtte welke bijdrage elk van de genomineerde levert aan het onderwijs.



Henk Hagoort - categorie Bestuurders

Bestuurder Henk Hagoort van Hogeschool Windesheims draagt bij aan de flexibilisering van het hoger onderwijs door de inzet van ICT. Zijn onderwijsinstelling is daarin een koploper en een inspirerend voorbeeld voor instellingen die worstelen met flexibiliseringsvraagstukken. Door deelname aan experimenten van OCW toont zijn instelling het nut en de noodzaak van flexibilisering aan, én demonstreert het hoe dit praktisch te realiseren. Henk ziet de kansen die ICT kan bieden voor de student en geeft zijn instelling zowel ruimte als richting om die kansen te benutten. Daarbij is hij origineel, vernieuwend en zijn visie getuigt van lef.



Bert-Jan Klaren - categorie ICT-specialisten

Bert-Jan Klaren, ICT-specialist van Hanzehogeschool, zet met zijn team innovatieve experimenten op die concrete verandering teweegbrengen. Hij implementeerde onder andere eStudybooks. De inzet van digitale tools binnen het onderwijs heeft hij doen toenemen: deze worden al bij de ontwikkeling van curricula meegenomen. Hij zorgde ervoor dat het digitaliseren van het onderwijs in de jaarplannen is opgenomen, waardoor onderwijsinnovatie structureel en langdurig is opgepakt. Bert-Jan zorgt voor verbinding door overal studenten bij in te zetten. Hij doet dit met vasthoudendheid, gedrevenheid en enthousiasme en met permanente focus op resultaat en dat werkt aanstekelijk.



Silvester Draaijer – categorie Onderwijsadviseurs

Silvester Draaijer, senior beleidsadviseur ICT & Onderwijs van de Vrije Universiteit Amsterdam en andere instellingen, hanteert al jaren state of the art onderwijsinnovatie. Zo heeft hij als eerste een grote digitale toetszaal neergezet in Nederland en blijft hij digitaal toetsen doorontwikkelen. Hij is betrokken bij het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. Ook in het buitenland is hij bekend en draait hij mee in een aantal Europese projecten. Silvester weet wat het onderwijs nodig heeft en is op de hoogte van technische ontwikkelingen, hij weet management en werkvloer bij elkaar te brengen en heeft een sterk netwerk.



Marina Brinkman-Staneva – categorie Docenten

Marina Brinkman-Staneva, docente aan de Breda University of Applied Sciences, heeft een digitale leeromgeving gecreëerd, volgens het principe van een learning community: studenten worden gestimuleerd om van elkaar te leren. Hierdoor blijven studenten die op (internationale) stage zijn, betrokken bij hun opleiding. De leeromgeving, E-BTcourse (Electronic Bachelor Thesis cursus), begeleidt studenten effectief bij het schrijven van hun scriptie, stelt digitaal materiaal beschikbaar en faciliteert online seminars. De kans op uitval of studievertraging is hierdoor aanzienlijk verkleind. Marina is exploratief, neemt initiatief en krijgt door haar grote inzet, enthousiasme en organisatievaardigheden veel gedaan.



Fake Zijl – categorie Studenten

Fake Zijl, student aan de Hogeschool Windesheim, bouwt aan een elektronisch patiëntendossier (EPD) ten behoeve van de HBO-opleiding Verpleegkunde. Door dit EPD, met een fictief patiëntendossier, kunnen studenten op een professionele en waarheidsgetrouwe manier werken aan opdrachten. Het integreert de verschillende vakken uit het curriculum, waardoor studenten sneller analytisch leren denken en klinisch redeneren. Bijkomend voordeel is de efficiëntieslag voor de docenten. Het onderwijs en de praktijk van verpleegkundestudenten weet Fake goed op elkaar aan te laten sluiten, mede doordat hij het EDP op locatie ontwikkelt.



Over de SURF Onderwijsawards

De SURF Onderwijsawards worden jaarlijks uitgereikt aan een bestuurder, ICT-specialist, onderwijsadviseur, docent en student. De genomineerden dragen volgens andere professionals uit het onderwijs het meest bij aan onderwijsvernieuwing met behulp van ICT en zijn een inspiratie voor anderen. De jury heeft uit alle inzendingen op basis van een aantal criteria in elk van de vijf categorieën een winnaar geselecteerd. De vakjury bestaat, naast juryvoorzitter Christien Bok van SURF, uit de winnaars van vorige jaar: Anja Oskamp (bestuurder Open Universiteit), Nico Juist (informatiemanager Hogeschool Leiden), Ashwin Brouwer (onderwijsadviseur Friesland College), Sharon Klinkenberg (docent Universiteit van Amsterdam) en Maksut Gavaz (student Erasmus Universiteit)..



In de SURF Onderwijs Awards Hall of Fame zijn de winnaars van de voorgaande jaren te zien: https://www.surf.nl/surf-onderwijsawards/hall-of-f...