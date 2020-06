VN roept op tot onderzoek naar mensenrechten in China en Tibet

50 onafhankelijke VN-experts dringen er bij de VN-Mensenrechtenraad op aan met spoed een speciale sessie te houden schendingen van mensenrechten in China te evalueren. Zij roepen op tot de oprichting van een onpartijdig en onafhankelijk mechanisme van de Verenigde Naties - zoals een speciale rapporteur van de Verenigde Naties, een door de Mensenrechtenraad aangewezen panel van deskundigen of een speciale gezant van de secretaris-generaal - om de mensenrechtensituatie in China nauwlettend te volgen, te analyseren en er jaarkijks over te rapporteren met name gezien de urgentie van de situaties in de Hongkong, Xinjiang en Tibet.



Dit is de eerste keer dat 90% van de onafhankelijke experts van de VN zo'n oproep hebben gedaan.



VN Speciale Rapporteurs hebben herhaaldelijk hun zorgen geuit over mensenrechtenschendingen in TIbet, onderandere over de voortdurende gevangenhouding van anti-corruptie activist Anya Sengdra, taalactivist Tashi Wangchuk, en de gevangenneming van 10 Tibetanen voor het vieren van de verjaardag van de Dalai Lama. Ook hebben VN experts hun zorg geuit over de voortuderende verdwijning van de Panchen Lama, dit jaar al 25 jaar,



De experts dringen er bij de Chinese regering op aan Speciale Rapporteurs van de VN toe te laten tot China, Xinjiang, Hong Kong en Tibet.



De Hoge Commissaris van de VN voor de Mensenrechten heeft ook aangegeven naar China te willen om de mensenrechten situatie te onderzoeken.



