Wereldrecord hologram bouwen maandag van start

Ruim 62.000 leerlingen van 882 basisscholen en 159 voortgezet onderwijsscholen beginnen aanstaande maandag 28 september aan het Wereldrecord hologram bouwen. Leerlingen maken hun eigen ontwerp en kunnen dit vervolgens als een echt hologram boven hun mobiele telefoon laten zweven. Naast het actief ontwerpen en aan de slag gaan, gaat het record vooraf aan een uitleg over de technologie achter een hologram en de toepassingen ervan.



Een hologram is een driedimensionale (ruimtelijke) projectie van een beeld. Artsen en medische docenten gebruiken de techniek nu al om te leren over anatomie en het uitvoeren van nieuwe behandelingen. Ontwikkelaars bij techbedrijven gebruiken hologram toepassingen onder andere in slimme brillen. Zoals een routeplanner die je kunt zien zonder je ogen van de weg te hoeven halen. Hologrammen worden ook gebruikt voor de beveiliging van pinpassen en ontwikkelaars van steden en architecten kunnen een stad tot leven laten komen. Met behulp van een hologram geeft Michael Jackson zelf post mortem een concert en een holografische sportinstructeur in de sportschool is ook niet meer zo ver weg.



Het ontwerpen en gebruiken van hologrammen is één van de technologische ontwikkelingen die in de toekomst steeds vaker gebruikt zal worden. Maar er is in het hedendaagse onderwijs nog weinig tot geen aandacht voor de kansen en mogelijkheden van de technologie. Daarom hebben UpgradeNL en FutureNL deze recordpoging in gang gezet.



Uitnodiging voor de eerste les in Gouda



Voor de pers is het mogelijk de start van het wereldrecord hologrammen bouwen bij te wonen bij Het Lyceum / School de Goudse Waarden op maandag 28 september van 9.10 tot 10.50 uur. De locoburgemeester van Gouda, wethouder Thierry van Vugt, zal daar het startschot geven voor de landelijke actie. Daarnaast zijn interviews mogelijk met leerlingen (havo/vwo-brugklas), een sciencedocent en Marja van Gurp, directeur van de Goudse Waarden.