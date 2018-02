Nieuwe campagne COOP Rode Kruis Fonds focust op lokale EHBO cursussen

Voormalig Olympisch atlete Olga Commandeur gaf vandaag op de Huishoudbeurs in Amsterdam het startschot voor de nieuwe campagne van het COOP Rode Kruis Fonds. Doel: geld inzamelen voor EHBO-cursussen voor buurtbewoners in en rondom de COOP-winkels.



Vorig jaar werd door het COOP Rode Kruis Fonds 152.000 euro opgehaald waarmee dankzij tientallen lokale projecten meer dan 3000 mensen zichzelf nu beter kunnen redden.



Na zelfredzaamheid nu anderen helpen



Dit jaar legt het fonds dus de focus op het kunnen helpen van anderen in acute situaties. Eline Nijhof, hoofd EHBO van het Rode Kruis: “Het komt altijd onverwachts: dat je eerste hulp moet verlenen aan een onbekende. Nog veel te vaak durven of kunnen mensen die eerste hulp niet verlenen, meestal omdat de juiste EHBO-kennis ontbreekt. Daarom zetten we ons samen met COOP supermarkten dit jaar ook in voor het organiseren van zoveel mogelijk lokale EHBO cursussen op de winkelvloer. Het zijn projecten die de buurt niet alleen een stukje veiliger maken maar ook de onderlinge samenhang versterken.”



152.000 euro voor buurtprojecten



Hans Stapel, manager coöperatiezaken van COOP: “De projecten hebben tevens als doel de betrokkenheid van de bewoners bij hun buurt te vergroten en daarmee ook de hulpbereidheid.” Stapel kijkt tevreden terug op de inspanningen van het COOP Rode Kruis Fonds in het afgelopen jaar: “Sinds de start van de campagne hebben we met verschillende acties in onze winkels, ruim 152.000 euro ingezameld. Daarmee hebben we met hulp van ruim 300 vrijwilligers van het Rode Kruis, in het hele land 33 buurtprojecten op gebied van zelfredzaamheid gefinancierd. In ons land zijn 3,3 miljoen verminderd zelfredzame mensen die steeds minder kunnen terugvallen op zorginstanties, dus projecten als deze zijn hard nodig.”



Vitaminedeal voor het goede doel



Op de stand van het COOP Rode Kruis Fonds op de Huishoudbeurs in Amsterdam kunnen bezoekers dit jaar de populaire ‘vitaminedeal’ kopen, bestaande uit twee appels en een flesje verse jus ‘d’orange. Van elke verkoop gaat 50 eurocent naar de EHBO-campagne van het COOP Rode Kruis Fonds. Deze week gaat voor hetzelfde doel ook een actie van start in ruim 260 COOP supermarkten.