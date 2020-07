Uit de crisis met Smart Industry

Dit is de introductie van Ineke Dezentjé,voorzitter van Smart Industry, bij het nieuwe Smart Industry white paper. Over hoe digitalisering en andere innovatie de industrie uit de crisis kan helpen. In de bijlage vindt u het hele white paper. Daaruit mag vrij gepubliceerd worden. Indien u wilt 'quoten', gelieve deze toe te schrijven aan Ineke Dezentjé. Smart Industry is een samenwerkingsverband tussen het ministerie van EZK, ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME, KvK, TNO en de Metaalunie.



Er is maar één manier om uit deze crisis te komen: innovatie! De coronacrisis heeft ons geleerd dat internationale waardeketens zo sterk zijn als de zwakste schakel. Vergelijk het met een auto die plotseling afremt. Zonder voldoende remweg zullen steeds meer auto’s plotseling vaart verminderen waardoor er file ontstaat en in het ergste geval alles tot stilstand komt. Dat is de afgelopen maanden in de technologische maakindustrie gebeurd, met omzetverliezen en onder druk staande liquiditeitsposities als gevolg. Onze industrie dreigt in het derde kwartaal van dit jaar in een enorme recessie terecht te komen en ook voor 2021 zijn de vooruitzichten slecht.



Daar komt bij dat de handelsbarrières van de laatste tijd en het verminderen van de invloed van de WTO de internationale waardeketens al onder druk zetten. De coronacrisis biedt daarom ook kansen. Kansen om zo snel mogelijk korte, robuuste waardeketens te maken. Kansen om globalisering af te remmen en reshoring van productie te versnellen. Kansen om in geval van nood productie naar Europa te verplaatsen. Kansen om de eigen fabriek flexibeler te maken. En om in geval van plotselinge stijgende vraag snel om te kunnen schakelen. Flexibiliteit is het toverwoord van vandaag.



Ecosysteem



Daarom moeten technologische ontwikkelingen en digitalisering sneller gaan. En moeten hand in hand gaan met het bij- en omscholen van mensen. Dat is essentieel om een succes te maken van technologische innovaties en om sterk te staan in de samenwerking met andere landen.



Smart Industry helpt je bij het pakken van de kansen die deze crisis biedt en wil je op het spoor van een glorieuze toekomst zetten. In dit document lees je wat er precies nodig is en hoe dat aan te pakken. Zo creëren we een nieuwe werkelijkheid voor een hightech én circulaire (maak)industrie met robuuste en flexibele ketens. Die verbonden zijn met een netwerk van smart factories in Europese regionale ecosystemen.