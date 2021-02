Boomfeestdag presenteert uniek onderzoek: Groene basisschool-omgeving in kaart gebracht

Tilburg – De basisscholen met de groenste omgeving liggen in de gemeenten Lochem, Amsterdam en Putten. Dat blijkt uit een onderzoek door Stichting Nationale Boomfeestdag en Cobra groeninzicht. Zij hebben voor alle basisscholen in Nederland een infographic gemaakt die aangeeft hoe groen de omgeving van de school is.







Cobra groeninzicht is een adviesbureau en data-leverancier dat zich bezighoudt met de groene leefomgeving. Er werken boomtechnisch ingenieurs, ecologen, bigdataspecialisten en remotesensingexperts. Aan de hand van luchtfoto’s en satellietbeelden zijn alle 100 miljoen bomen van Nederland in kaart gebracht. Voor Stichting Nationale Boomfeestdag is met deze big ‘green’ data de groenheid van alle Nederlandse basisscholen in beeld gebracht en in een infographic verwerkt.



Deze infographic geeft een ‘groenscore’ van de school en omgeving aan die is bepaald aan de hand van vier variabelen:



-hoeveelheid groen in de buurt waarin de school staat;



-hoeveelheid groen binnen 100 meter rondom de school;



-afstand tot een postzegelbosje (vanaf 500 m2);



-groenheid van speeltuinen nabij de school.









Stichting Nationale Boomfeestdag stimuleert dat er meer bomen worden geplant bij scholen. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die naar school gaan in een groene omgeving beter presteren, minder ziek zijn, minder overgewicht hebben en zelfs slimmer worden. Er zijn in Nederland schoolomgevingen die volgens de stichting veel groener kunnen. De stichting hoopt dat scholen samen met de gemeente, aan de hand van de infographic, het initiatief oppakken om daaraan te werken. “Met de leerlingen bomen en struiken planten op het schoolplein en in de directe omgeving kan echt een wereld van verschil maken”, zegt Peter Derksen, directeur van de Stichting Nationale Boomfeestdag.



“Binnenkort zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer en gelukkig staat klimaat hoog op de verkiezingsagenda’s. Daar zijn we heel blij mee en wij dragen daar graag aan bij. In de recent gepubliceerde Bossenstrategie van het ministerie van LNV is zelfs aangegeven dat geen kind de basisschool moet verlaten zonder een boom te hebben geplant. Dat lijkt iets kleins, maar dat is het niet. Bij klimaatregels denkt men vaak aan dure en ingewikkelde projecten zoals het bouwen van windmolens. Die moeten er komen, natuurlijk, maar het planten van een boom is de oudste klimaatregel en werkt nog steeds heel goed. Veel meer bomen in Nederland maakt echt een verschil. En als je deze bomen mede laat planten door leerlingen dan is een groenere toekomst dichterbij dan ooit.”



Per provincie krijgen de drie best scorende scholen qua groene omgeving van Stichting Nationale Boomfeestdag een plaquette. Deze plaquette wordt op woensdag 10 november tijdens de (verplaatste) Boomfeestdag 2021 feestelijk overhandigd. “Scholen mogen trots zijn op zo’n fijne omgeving”, aldus Derksen.



Wie wil weten hoe de scholen in de omgeving scoren, kan de infographic ‘Groene Schoolkaart’ downloaden via boomfeestdag.nl/groeneschoolkaart.